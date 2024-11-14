Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший футболист Спартака рассказал, унижает ли себя сборная России матчем с Брунеем
Прохор Шаляпин подыскал для актёра Славы Копейкина достойную женщину
Археологи нашли нетронутый участок римской дороги под Лондоном
Как найти крем для рук, который действительно работает7
Как превратить традиционный салат в полезный новогодний деликатес
Еврокомиссия наложила штраф на Meta* за нарушение конкуренции
Какой торт приготовить на Новый год: лучшие идеи для праздничного стола
Почему слизни опасны для сельского хозяйства и как от них защититься
Создан материал для использования на морозе ниже -150°C

Новогодний стол для постящихся: рыба, грибы и полезные салаты

1:05
Еда

Новый год в период Рождественского поста — повод для создания особенного меню, которое будет вкусным и полезным. Диетолог Марьяна Джутова дала советы, как разнообразить праздничный стол для тех, кто придерживается поста.

Новогодний стол для постящихся: рыба, грибы и полезные салаты
Фото: commons.wikimedia. org by FASTILY, CC BY-SA 4.0

Диетолог рекомендует сделать акцент на рыбе: запеченная в фольге рыба с отварным картофелем и овощами станет отличным горячим блюдом для постного новогоднего ужина. Также важно не пропускать дни, в которые разрешено употребление рыбы и морепродуктов, чтобы восполнить дефицит белка и избежать лишнего веса.

Кроме рыбы, для новогоднего стола подойдут блюда с грибами. Чтобы они лучше усваивались, Джутова советует добавлять в них щепотку куркумы.

Классический салат «Оливье» можно заменить винегретом из запеченных и свежих овощей. Еще одним вариантом станет салат из тертой моркови, яблока и тыквы с лимонной заправкой, который отлично впишется в постный праздничный стол.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Авто
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать Видео 
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Красота и стиль
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы Аудио 
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну
Новости спорта
Мама российской гимнастки Диас назвала скотством предложение выступать за другую страну Аудио 
Популярное
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты

Юрий Кисилёв, известный как певец Юркисс, объяснил, какой должна быть идеальная девушка в его представлении.

После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Беспилотник "Молния". Новое оружие России ударило по Харькову Дмитрий Плотников США раскрыли подробности миссии засекреченного космического самолёта Игорь Буккер Конференция по климату в Баку не достигнет поставленных целей, потому что дело не в климате Любовь Степушова
Как питомцы влияют на продолжительность жизни владельцев
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянск, Киев запретил мобилизовывать силовиков
Интересные факты о кошках
Интересные факты о кошках
Последние материалы
Почему волосы быстро жирнеют и как это исправить
Актёр Максим Стоянов рассказал, как работал в поте лица на стройке
Опасности в доме для кошек: предметы, о которых стоит помнить
Удержать переходное знамя — дело чести лишенных свободы... — писала газета К трудовому общежитию 15 ноября 1932 года
В России повысили урожайность ячменя на 7-31%
В сборную Англии по футболу намерены включить тренера из числа меньшинств
15 ноября: праздник курильщиков, космический челнок и свадьба Майкла Джексона
Лучшие уходовые продукты для идеального подарка
Стало известно, почему в России увеличилось потребление мидий, кальмаров и гребешков
Засолка капусты без ошибок: сколько соли добавить на 1 кг
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.