Новогодний стол для постящихся: рыба, грибы и полезные салаты

Новый год в период Рождественского поста — повод для создания особенного меню, которое будет вкусным и полезным. Диетолог Марьяна Джутова дала советы, как разнообразить праздничный стол для тех, кто придерживается поста.
Диетолог рекомендует сделать акцент на рыбе: запеченная в фольге рыба с отварным картофелем и овощами станет отличным горячим блюдом для постного новогоднего ужина. Также важно не пропускать дни, в которые разрешено употребление рыбы и морепродуктов, чтобы восполнить дефицит белка и избежать лишнего веса.
Кроме рыбы, для новогоднего стола подойдут блюда с грибами. Чтобы они лучше усваивались, Джутова советует добавлять в них щепотку куркумы.
Классический салат «Оливье» можно заменить винегретом из запеченных и свежих овощей. Еще одним вариантом станет салат из тертой моркови, яблока и тыквы с лимонной заправкой, который отлично впишется в постный праздничный стол.
Дието́лог — специалист в области диетологии, соответствующий академическим и профессиональным требованиям. Врач-диетолог является дипломированным врачом, закончившим медицинский вуз и получившим затем дополнительное образование по диетологии, подтвержденное соответствующим дипломом.
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