Как превратить традиционный салат в полезный новогодний деликатес

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог и нутрициолог Лилия Стародубцева рассказала, как сделать традиционную селедку под шубой полезнее. Этот салат — один из самых тяжелых на новогоднем столе, так как содержит крахмалистые овощи, майонез и соленую рыбу, что не лучшим образом сказывается на здоровье. Однако, внеся несколько изменений, можно значительно улучшить его состав.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Первый шаг — правильный выбор селедки. Стародубцева советует солить рыбу самостоятельно, чтобы избежать вредных консервантов. Если это невозможно, важно выбрать натуральный продукт без агрессивных добавок.

Овощи (свеклу и морковь) лучше не очищать перед варкой или запеканием — это позволяет сохранить максимум полезных веществ. Картофель можно заменить на авокадо, чтобы добавить салату нежный вкус и уменьшить крахмалистость.

Перед добавлением лук стоит обдать кипятком и лимонным соком, чтобы он сохранил текстуру, но стал мягче на вкус. Что касается майонеза, то, по словам диетолога, самый полезный вариант — домашний соус. При покупке готового майонеза лучше выбирать тот, в составе которого указано минимум ингредиентов.

Уточнения

«Сельдь под шубой» — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР. Кулинарный артефакт советской кухни позднего периода получил распространение в 1970-х годах, став праздничным блюдом и атрибутом новогоднего стола наряду с салатом оливье.



