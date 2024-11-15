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Советы по удалению рыбного запаха после новогоднего застолья

1:11
Еда

Перед Новым годом многие хозяйки готовят рыбные блюда, такие как горячие закуски, селедку под шубой, салат "Мимоза" и бутерброды с красной рыбой. Праздничный стол получится богатым, но на руках и посуде может остаться стойкий рыбный запах. Эксперт по домоводству Марина Рубенкова поделилась простыми и действенными методами для его устранения.

Советы по удалению рыбного запаха после новогоднего застолья
Фото: freepik.com by drobotdean, PDM

Первый способ — использование лимонного сока, который известен как "природный дезодорант". Чтобы избавиться от запаха, нанесите немного сока на руки, разотрите и смойте водой. Этот метод также подходит для очистки посуды, как и уксус, которым можно протереть руки и поверхности, соприкасавшиеся с рыбой.

Еще один эффективный способ — пищевая сода. Из небольшого количества соды и воды можно сделать пасту и нанести её на руки или рабочие поверхности. Оставьте пасту на несколько минут, а затем тщательно смойте теплой водой.

Альтернативой этим средствам является свежемолотый кофе, который также отлично справляется с устранением неприятных запахов.

Уточнения

У́ксус — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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