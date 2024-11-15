Продукты для здоровой эмали: что стоит включить в рацион для красивой улыбки

Для красивой и здоровой улыбки важно не только избегать продуктов, повреждающих зубную эмаль, но и употреблять пищу, которая ее укрепляет. Специалисты из Роспотребнадзора в Мурманской области рассказали о продуктах, которые помогут поддерживать зубы в хорошем состоянии.
Эксперты подчеркивают, что источники фтора, кальция, железа, а также витаминов С и В12 способствуют укреплению эмали. Эти полезные вещества содержатся в рыбе, молочных продуктах, цельнозерновом хлебе, орехах (грецких и миндале), фасоли и зеленых овощах.
Для здоровья десен также важна грубоволокнистая пища, которая, как ни странно, включает фрукты и овощи. Такая пища способствует массажу десен и помогает удалить остатки пищи, улучшая состояние полости рта.
Зубная эмаль — внешняя защитная оболочка коронковой части зубов человека. Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97%. Воды в зубной эмали меньше, чем в остальных органах, 2—3 %.
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