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Почему диетологи рекомендуют греческий йогурт для тех, кто на диете

1:01
Еда

Некоторые продукты питания помогают ускорить процесс похудения, и среди них есть не только овощи и специи, но и молочные продукты. Одним из лучших выборов для диеты эксперты называют греческий йогурт. Этот продукт богат белком, содержит мало калорий, насыщен пробиотиками и отлично утоляет голод.

Почему диетологи рекомендуют греческий йогурт для тех, кто на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Диетолог Шейла Паттерсон отметила, что исследования показывают: у людей, которые съедают греческий йогурт за два часа до основного приема пищи, снижается уровень гормона, отвечающего за чувство голода. Это позволяет дольше сохранять чувство сытости и уменьшить количество потребляемой пищи в течение дня.

Кроме того, греческий йогурт можно использовать как низкокалорийную заправку для салатов, заменяя майонез, сметану и другие соусы. Его кремовая текстура и универсальность позволяют добавлять этот продукт во многие блюда, делая их более полезными.

Уточнения

 Греческий йогурт — тип йогурта, сцеженного через ткань или бумажный фильтр с целью устранения сыворотки, что придаёт среднюю консистенцию между йогуртом и сыром, сохраняя характерный кислый вкус йогурта. Греческий йогурт напоминает сметану.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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