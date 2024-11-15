Как быстро разморозить мясо за пять минут: простой трюк с солью

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Процесс разморозки мяса может занять много времени, и повара обычно советуют оставлять продукт в холодильнике, чтобы он оттаивал постепенно и безопасно. Но бывают случаи, когда времени на это нет, и приходится искать более быстрые методы.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Некоторые прибегают к микроволновке, а другие помещают мясо под горячую воду, что может испортить его текстуру и вкус. Тем не менее, существует способ, который помогает сохранить все качества продукта и разморозить его буквально за пять минут.

По данным экспертов, для ускоренной разморозки можно использовать простой метод с водой и солью. Нужно положить мясо в емкость с водой комнатной температуры и добавить туда столовую ложку соли. Соль способствует быстрому таянию льда, и через несколько минут мясо готово к готовке.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



