Как испечь пирожки с повидлом, как в детстве: пошаговый рецепт

Пирожки с повидлом — вкусное воспоминание детства, которое легко воссоздать дома. Приготовление этих румяных лакомств займет немного времени, а результат порадует всю семью.
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0
Ингредиенты:
600 г муки,
250 мл молока,
150 г сахара,
100 г сметаны,
30 г свежих дрожжей,
щепотка соли,
ванилин по вкусу,
немного растительного масла,
одно куриное яйцо,
около 850 г любимого повидла.
Приготовление:
Опара: Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте пару ложек сахара и 5 ложек муки. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы опара подошла.
Основное тесто: В отдельной миске взбейте яйцо с оставшимся сахаром, добавьте ванилин, соль, сметану и немного масла. Затем соедините полученную смесь с опарой, всыпьте муку и замешайте мягкое тесто.
Подъем теста: Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час, пока тесто не увеличится в три раза.
Формирование пирожков: После подъема выложите тесто на стол, разделите на шарики и дайте им отдохнуть под полотенцем 20 минут. Затем каждый шарик растяните в кружочек, положите в центр повидло, аккуратно соедините и защепите края.
Выпекание: Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C до золотистой корочки.
Готово! Эти ароматные, воздушные пирожки с начинкой возвращают тот уютный вкус детства.
Уточнения
Пови́дло — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом. Повидло получают путём уваривания с сахаром протёртого плодового или ягодного пюре, чаще всего яблочного и сливового.