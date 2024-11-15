Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых решения для борьбы с электризующимися волосами в холодное время года
Роскомнадзор ответил на слухи о возобновлении работы YouTube в России
Топ-5 доступных спорткаров: от легенд до современных фаворитов
Ученые выявили, как скорость движения ледников может предсказать извержение вулканов
После приёма этих специй вы станете голодными, как волк
Почему помидоры становятся корявыми и что с этим делать
Певец Митя Фомин ответил на нападки стилиста Рогова
Как обустроить место для собаки в маленькой квартире
Европейские учёные создали робота с архимедовыми винтами

Как испечь пирожки с повидлом, как в детстве: пошаговый рецепт

1:45
Еда

Пирожки с повидлом — вкусное воспоминание детства, которое легко воссоздать дома. Приготовление этих румяных лакомств займет немного времени, а результат порадует всю семью.

Как испечь пирожки с повидлом, как в детстве: пошаговый рецепт
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 600 г муки,
  • 250 мл молока,
  • 150 г сахара,
  • 100 г сметаны,
  • 30 г свежих дрожжей,
  • щепотка соли,
  • ванилин по вкусу,
  • немного растительного масла,
  • одно куриное яйцо,
  • около 850 г любимого повидла.

Приготовление:

  1. Опара: Разведите дрожжи в теплом молоке, добавьте пару ложек сахара и 5 ложек муки. Перемешайте и оставьте на полчаса, чтобы опара подошла.
  2. Основное тесто: В отдельной миске взбейте яйцо с оставшимся сахаром, добавьте ванилин, соль, сметану и немного масла. Затем соедините полученную смесь с опарой, всыпьте муку и замешайте мягкое тесто.
  3. Подъем теста: Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте пленкой и оставьте в теплом месте на час, пока тесто не увеличится в три раза.
  4. Формирование пирожков: После подъема выложите тесто на стол, разделите на шарики и дайте им отдохнуть под полотенцем 20 минут. Затем каждый шарик растяните в кружочек, положите в центр повидло, аккуратно соедините и защепите края.
  5. Выпекание: Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при температуре 180°C до золотистой корочки.

Готово! Эти ароматные, воздушные пирожки с начинкой возвращают тот уютный вкус детства.

Уточнения

Пови́дло — пищевой продукт, однородная фруктовая масса мажущейся или плотной консистенции с кисловато-сладким вкусом. Повидло получают путём уваривания с сахаром протёртого плодового или ягодного пюре, чаще всего яблочного и сливового.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
Новости спорта
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет Аудио 
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь
Домашние животные
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую

Как влияет холостой ход в пробках на двигатель автомобиля? Узнайте мнение экспертов и советы, как защитить свой мотор и продлить его срок службы.

Моторист рассказал, сколько без вреда для себя двигатель может работать вхолостую
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
После расставания с Люсей Чеботиной певец Юркисс рассказал о девушке своей мечты
Какие ошибки приводят к быстрому разряду АКБ и как их избежать
Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Мал, да удал. Лёгкий и стремительный советский танк БТ-7 Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Названы 8 автомобилей с самыми ненадёжными японскими коробками передач
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Четыре упражнения для утренней зарядки, которые улучшат ваше самочувствие на весь день
Последние материалы
Регулярное употребление винограда: советы врача для здоровья и долголетия
Что нужно знать каждому огороднику о высадке томатов в грунт
Мелисса — универсальный помощник для здоровья и красоты
Дни Турбиных: Театр МОСТ представляет премьеру в год своего 25-летнего юбилея
Россиянам назвали способы борьбы с дефицитом финансовой подушки
Стало известно, сколько в среднем зарабатывают таксисты в Москве
Британские учёные переоценили потепление: эксперт объясняет ошибку
Андрей Макаревич* рассказал, скучает ли он по России
Как вырастить однозубковый чеснок
Как спасти кошку при удушье: экстренные меры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.