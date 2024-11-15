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Сытный салат с тыквой: простой рецепт для тех, кто ценит вкус и пользу

1:08
Еда

Салат с тыквой — это не только сытный и вкусный, но и полезный выбор для ужина, который может заменить гарнир. Сочетание запеченной тыквы с листовой зеленью, сыром и кешью обогащает организм полезными жирами и витаминами, отмечают кулинары.

Сытный салат с тыквой: простой рецепт для тех, кто ценит вкус и пользу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чтобы приготовить такой салат, нужно очистить тыкву, нарезать её небольшими кубиками и запечь с веточкой розмарина при температуре 180°C, пока тыква не станет мягкой. Пока тыква готовится, можно заняться заправкой — классической смесью оливкового масла, лимонного сока и меда.

Когда все компоненты готовы, начинаем собирать салат. На тарелку выложите листья салата, разорвав их на крупные куски руками. Сверху добавьте запеченную тыкву, нарезанный тонкими ломтиками сыр и немного кешью. Полейте блюдо заправкой для придания гармоничного вкуса.

Для дополнительной пикантности кулинары советуют добавить в салат свежий острый перец, нарезанный кольцами, который придаст блюду остроту и яркость.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные. Под словом «тыква» в России обычно понимаются виды Тыква обыкновенная и Тыква гигантская, широко распространённые и культивируемые как пищевое и кормовое растение.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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