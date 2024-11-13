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Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре

1:28
Еда

С наступлением холодного сезона важно пересмотреть свой рацион, чтобы весной не волноваться о фигуре и здоровье.

Картофель: осенью и зимой лучше есть поменьше, чтобы весной не волноваться о фигуре
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Картофель является традиционным продуктом, которого не стоит бояться. Как утверждает диетолог Маргарита Королева, его польза и вред зависят от способа, времени и, что особенно важно, количества его потребления. Например, осенью и зимой лучше ограничить количество этого корнеплода. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Наиболее полезным считается молодой картофель. С течением времени, чем дольше он хранится, тем больше крахмала в нем образуется. В холодный период картофель становится максимально калорийным, а его гликемический индекс существенно возрастает. Кроме того, наибольшее количество питательных веществ содержится в кожуре. У клубней, которые долго лежали, внешняя оболочка обычно становится жёсткой, и их приходится очищать.

"Поэтому злоупотреблять картофелем в долгие зимние вечера я, конечно, не рекомендую", — добавила врач в разговоре с "Общественной службой новостей".

В холодное время года картофель рекомендуется включать в рацион дважды в неделю. Его лучше использовать как отдельное блюдо или гарнир к овощам. Лучше избегать сочетания с мясом и рыбой, так как углеводы и белки усваиваются с различной скоростью.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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