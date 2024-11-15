Регулярное употребление винограда: советы врача для здоровья и долголетия

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Некоторые продукты обладают мощным омолаживающим эффектом, и виноград — один из них, утверждают ученые. Доктор Джон Пеццуто рассказал о важности регулярного употребления этой ягоды, отмечая, что такая простая привычка может продлить жизнь на пять лет.

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Виноград богат компонентами, снижающими "плохой" холестерин и улучшающими пищеварение, однако его главное преимущество — антиоксиданты. Эти вещества помогают уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезни Альцгеймера, а также борются с воспалительными процессами в организме, которые негативно влияют на здоровье.

Исследования подтверждают, что употребление винограда благотворно влияет на здоровье и может быть одним из факторов долголетия. Тем, у кого нет противопоказаний к этой сладкой ягоде, рекомендуется есть её почти ежедневно, но небольшими порциями. В таком подходе, по словам доктора Пеццуто, скрывается простой секрет долгой и здоровой жизни.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.



