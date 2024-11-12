Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финны приобрели российскую арену в Хельсинки
Почему сильная чистка зубов разрушает вашу эмаль
Роскачество проверит качество работы туристических сервисов
Уникальная роща Пандо под угрозой: 80 тысяч лет истории могут исчезнуть
Молодость без усилий: что помогает выглядеть лучше своих лет
Где разместить зеркало, чтобы спальня стала комфортней
35 погибших, 43 пострадавших — в Китае водитель внедорожника совершил наезд на пешеходов
Восстанавливающий напиток с куркумой: рецепт и советы по употреблению
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая

Делимся секретами приготовления вкусного плова

4:06
Еда

Плов — это одно из самых любимых блюд во многих странах, и каждый народ имеет свои секреты его приготовления. Классический плов готовится на основе риса, мяса и специи, и его можно адаптировать под собственные вкусовые предпочтения.

Делимся секретами приготовления вкусного плова
Фото: Own work by Ji-Elle, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

Для классического узбекского плова вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 500 г риса (длиннозерного)
  • 500 г мясного (баранина, говядина или курица)
  • 2-3 средних луковицы
  • 2-3 моркови
  • 100-150 мл растительного масла
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 1-2 чайные ложки зиры (кумин)
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Вода (около 1,5-2 литров)

Пошаговый процесс приготовления

1. Подготовка мяса и овощей:
   - Мясо промойте и нарежьте кубиками примерно 2-3 см.
   - Лук нарежьте полукольцами, а морковь — соломкой или крупными брусками.

2. Обжаривание мяса:
   - В глубокой сковороде или казане разогрейте растительное масло на среднем огне.
   - Добавьте мясо и обжаривайте до румяной корочки, периодически помешивая.

3. Добавление овощей:
   - Когда мясо подрумянится, добавьте нарезанный лук и продолжайте обжаривать до прозрачности.
   - Затем добавьте морковь и обжаривайте еще 5-7 минут, пока она не станет немного мягче.

4. Приготовление риса:
   - Рис промойте под холодной водой до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал и сделает зерна более рассыпчатыми.
   - После овощей добавьте рис в казан, равномерно распределив его по поверхности мяса и овощей. Обжарьте всё вместе на медленном огне минут 5.

5. Добавление воды и специй:
   - Влейте в казан достаточное количество воды, чтобы она полностью покрыла рис (примерно на 1-2 см выше).
   - Добавьте зиру, соль и перец, перемешайте всё очень аккуратно. Не мешайте рис больше, чтобы он не развалился.

6. Готовка плова:
   - Положите сверху несколько зубчиков чеснока (по желанию целиком или очищенными, но оставив верхнюю часть).
   - Увеличьте огонь, доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, накройте казан крышкой и готовьте 20-25 минут, пока рис не впитает всю воду и не станет мягким.

7. Настойка плова:
   - После выключения огня дайте плову постоять под крышкой еще 10-15 минут. Это поможет ему «дойти» и насытиться ароматами.

8. Подача:
   - Перед подачей аккуратно перемешайте плов с помощью ложки или вилки, чтобы не повредить рис. Плов можно подавать в качестве основного блюда, украсив зеленью и подавая с салатами.

Полезные советы

  • Выбор риса: Для плова лучше использовать длиннозерный рис, такой как басмати или жасмин. Они предпочтительнее благодаря своей рассыпчатости.
  • Специи: Экспериментируйте с добавлением других специй, таких как куркума, перец чили или лавровый лист, чтобы добавить новые нотки вкуса.
  • Мясо: Можно комбинировать различные виды мяса или добавлять продукты, такие как нут или изюм, для придания оригинальности.
  • Казан: Использование настоящего казана придает плову особый вкус и аромат. Если казана нет, можно использовать глубокую сковороду с плотной крышкой.

Приготовление плова — это не только процесс готовки, но и возможность провести время с близкими, делясь традициями и семейными рецептами. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете приготовить вкусный плов, который станет одним из главных блюд на вашем столе. Приятного аппетита!

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Тысячи буревестников выбросились на берег
Домашние животные
Тысячи буревестников выбросились на берег Аудио 
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены
Услуги
Япония расширяет аукционы по продаже в РФ подержанных автомобилей. Санкции будут ослаблены Аудио 
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут
Еда и рецепты
Рецепт воздушной творожной запеканки, которую готовят за 30 минут Аудио 
Популярное
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире

Новая информация ставит под вопрос традиционное мнение о древнейших цивилизациях — кто был первым?

Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Какие авто ржавеют быстрее всех
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
В США заявили о медленной смерти программы истребителей Eurofighter Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Как правильно выбрать метод окрашивания бровей для идеального результата?
Последние материалы
Как правильно посадить и ухаживать за стевией для максимального урожая
Что делать, если осенью попугай теряет перья
Как быстро создать объёмную чёлку с помощью брашинга?
В Корее создали безопасный для природы заменитель пластика
Налоговая заблокировала счета фирм Хабиба Нурмагомедова
В России пресекли попытку незаконного ввоза 180 тонн груш
Хватит терпеть лишний вес: почему стоит пить больше воды
Клематис в вашем саду: как обеспечить ему идеальные условия для роста
Организация в автомобиле: канцелярские лайфхаки для практичных водителей
Как сохранить отличное самочувствие и избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.