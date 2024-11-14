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Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и чесноком не стыдно подать и на праздник

1:03
Еда

Рулеты из баклажанов с сыром и чесноком — это аппетитная и несложная закуска, которую легко приготовить. Эта закуска всегда отлично уходит на праздничном столе. Попробуйте сделать её по этому рецепту, и вы не будете разочарованы!

Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и чесноком не стыдно подать и на праздник
Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для приготовления рулетиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 баклажан;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка майонеза;
  • 100 грамм твёрдого сыра;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  1. Помойте и очистите баклажан от кожуры. Нарежьте его тонкими ломтиками.
  2. Обжарьте баклажанные ломтики на растительном масле до мягкости.
  3. Приготовьте начинку: смешайте тёртый сыр, варёное яйцо, чеснок, майонез, соль и перец.
  4. На каждый ломтик баклажана положите начинку и сверните рулетиком.
  5. Украсьте рулетики зеленью и подавайте к столу тёплыми.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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