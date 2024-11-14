Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и чесноком не стыдно подать и на праздник

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Рулеты из баклажанов с сыром и чесноком — это аппетитная и несложная закуска, которую легко приготовить. Эта закуска всегда отлично уходит на праздничном столе. Попробуйте сделать её по этому рецепту, и вы не будете разочарованы!

Фото: flickr.com by Karen and Brad Emerson, CC BY 2.0

Для приготовления рулетиков вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 баклажан;

1 зубчик чеснока;

1 яйцо;

1 чайная ложка майонеза;

100 грамм твёрдого сыра;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Помойте и очистите баклажан от кожуры. Нарежьте его тонкими ломтиками. Обжарьте баклажанные ломтики на растительном масле до мягкости. Приготовьте начинку: смешайте тёртый сыр, варёное яйцо, чеснок, майонез, соль и перец. На каждый ломтик баклажана положите начинку и сверните рулетиком. Украсьте рулетики зеленью и подавайте к столу тёплыми.

Приятного аппетита!

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

