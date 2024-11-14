Пикантные рулетики из баклажанов с сыром и чесноком не стыдно подать и на праздник

Рулеты из баклажанов с сыром и чесноком — это аппетитная и несложная закуска, которую легко приготовить. Эта закуска всегда отлично уходит на праздничном столе. Попробуйте сделать её по этому рецепту, и вы не будете разочарованы!
Для приготовления рулетиков вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление:
Приятного аппетита!
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).
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