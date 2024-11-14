Лучше любого фастфуда домашние наггетсы из куриных грудок и хрустящей французской панировки

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы поделимся с вами простым и лёгким рецептом домашних наггетсов из куриной грудки. Это универсальное блюдо может стать обедом, ужином или лёгкой закуской. Оно нравится всем без исключения и подходит для длительного хранения в морозильной камере.

Фото: commons.wikimedia.org by Kim Holger Kelting, CC BY 4.0

Мы приготовим классические наггетсы с хрустящей панировкой, но немного изменим способ их приготовления. Вместо куриного фарша мы будем использовать целые кусочки курицы. Также мы добавим сыр и специи в панировку и запечём наггетсы в духовке, отказавшись от фритюра и жарки в масле. В результате у нас получатся лёгкие, полезные и невероятно вкусные наггетсы из куриного филе.

Ингредиенты:

куриная грудка — 2 штуки;

кефир или йогурт — 200-250 миллилитров;

крекеры — 180 грамм;

твёрдый сыр — 100-150 грамм;

средиземноморские травы — по вкусу;

паприка — по вкусу;

растительное масло — по желанию.

Приготовление:

Отбейте куриную грудку до толщины около 1 сантиметра, посолите и поперчите с обеих сторон. Нарежьте на кусочки нужного размера. Замаринуйте курицу в кефире или йогурте на 40-60 минут. Измельчите крекеры и натрите сыр. Смешайте их со средиземноморскими травами и паприкой. При необходимости добавьте соль и перец. Разогрейте духовку до 220 градусов. Обмакните каждый кусочек курицы в панировку и выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. При желании можно использовать растительное масло для смазывания бумаги. Запекайте наггетсы в течение 15 минут.

Уточнения

На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.



Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

