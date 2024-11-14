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Лучше любого фастфуда домашние наггетсы из куриных грудок и хрустящей французской панировки

1:50
Еда

Сегодня мы поделимся с вами простым и лёгким рецептом домашних наггетсов из куриной грудки. Это универсальное блюдо может стать обедом, ужином или лёгкой закуской. Оно нравится всем без исключения и подходит для длительного хранения в морозильной камере.

Лучше любого фастфуда домашние наггетсы из куриных грудок и хрустящей французской панировки
Фото: commons.wikimedia.org by Kim Holger Kelting, CC BY 4.0

Мы приготовим классические наггетсы с хрустящей панировкой, но немного изменим способ их приготовления. Вместо куриного фарша мы будем использовать целые кусочки курицы. Также мы добавим сыр и специи в панировку и запечём наггетсы в духовке, отказавшись от фритюра и жарки в масле. В результате у нас получатся лёгкие, полезные и невероятно вкусные наггетсы из куриного филе.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 2 штуки;
  • кефир или йогурт — 200-250 миллилитров;
  • крекеры — 180 грамм;
  • твёрдый сыр — 100-150 грамм;
  • средиземноморские травы — по вкусу;
  • паприка — по вкусу;
  • растительное масло — по желанию.

Приготовление:

  1. Отбейте куриную грудку до толщины около 1 сантиметра, посолите и поперчите с обеих сторон. Нарежьте на кусочки нужного размера.
  2. Замаринуйте курицу в кефире или йогурте на 40-60 минут.
  3. Измельчите крекеры и натрите сыр. Смешайте их со средиземноморскими травами и паприкой. При необходимости добавьте соль и перец.
  4. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  5. Обмакните каждый кусочек курицы в панировку и выложите на противень, застеленный пекарской бумагой. При желании можно использовать растительное масло для смазывания бумаги.
  6. Запекайте наггетсы в течение 15 минут.

Уточнения

На́ггетсы (англ  chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле. 

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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