Лучше любого фастфуда домашние наггетсы из куриных грудок и хрустящей французской панировки

Сегодня мы поделимся с вами простым и лёгким рецептом домашних наггетсов из куриной грудки. Это универсальное блюдо может стать обедом, ужином или лёгкой закуской. Оно нравится всем без исключения и подходит для длительного хранения в морозильной камере.
Мы приготовим классические наггетсы с хрустящей панировкой, но немного изменим способ их приготовления. Вместо куриного фарша мы будем использовать целые кусочки курицы. Также мы добавим сыр и специи в панировку и запечём наггетсы в духовке, отказавшись от фритюра и жарки в масле. В результате у нас получатся лёгкие, полезные и невероятно вкусные наггетсы из куриного филе.
Ингредиенты:
Приготовление:
На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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