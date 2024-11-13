Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Альфа-Банк стал обладателем офисов ВТБ в петербургском комплексе Толстой сквер
Голубика в саду: особенности посадки, полива и подкормки
Избавить сад от вредителей и болезней можно, если посадить на участке этот сорняк
Город семи холмов: что посмотреть в Бамберге, и где попробовать раухбир
Опасный завтрак по версии врача Барановой
Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский
Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков
Вся правда о детских страхах и их влиянии на взрослую жизнь

Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола

2:51
Еда

Имбирные печенья в виде снеговичков — это традиционный десерт для Нового года и Рождества. В рецепте используются ароматные специи, такие как корица, кардамон, бадьян, гвоздика и мускатный орех.

Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Ингредиенты на 12 порций:

  • 3,5 стакана муки
  • 3/4 стакана очень мелкого сахара
  • 100 г сливочного масла
  • 1 большое яйцо
  • 1/2 стакана + 2 ст. л. меда
  • 1 ч. л. соды
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 1 ст. л. корицы
  • 1 ч. л. молотого кардамона
  • 1/2 ч. л. молотой гвоздики
  • 1/2 ч. л. молотого бадьяна
  • 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха
  • 1/2 ч. л. молотого имбиря

Для глазури:

  • 1 белок
  • 300 г сахарной пудры
  • 10 капель лимонного сока
  • пищевые красители по желанию
  • декоративные посыпки

Мед, сахар и сливочное масло помещаются в кастрюлю и нагреваются на среднем огне до растворения. Смесь не должна закипеть. После этого кастрюля снимается с огня. Пряности просеиваются в горячую медовую смесь.

В другой миске просеивается мука с содой и разрыхлителем, затем порциями добавляется в медовую смесь, пока тесто не начнет отставать от стенок. После этого тесто перекладывается в миску и оставляется остывать на 5 минут.

Яйцо слегка взбивается вилкой и добавляется в тесто, после чего оно перемешивается. Тесто выкладывается на рабочую поверхность и немного вымешивается руками. При необходимости добавляется еще муки, если тесто слишком липкое. Тесто формируется в шар, заворачивается в пленку и оставляется на 30 минут или лучше на ночь.

После этого раскатывается в пласт толщиной около 5 мм, из которого вырезаются печенья. Они выкладываются на противень, застеленный пергаментом, и отправляются в разогретую до 170°C духовку на 15-20 минут. После этого печенье остужается на решетке.

Для глазури белок отделяется от яйца и взбивается с сахарной пудрой. Постепенно добавляются порции пудры, пока смесь не станет густой. Лимонный сок добавляется и перемешивается. Масса должна быть белой и пластичной, не текучей.

При желании можно добавить краситель. Глазурь перекладывается в кондитерский мешок и используется для украшения печенья. Также можно посыпать декоративными присыпками и оставить печенье до полного застывания глазури.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Какие авто ржавеют быстрее всех
Авто
Какие авто ржавеют быстрее всех Аудио 
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Хрустящая квашеная капуста: основные правила и секреты
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
В США высказались об амбициозной цели российского ВПК Петр Ермилин Московская Росгвардия. Мужество и отвага, помноженные на интеллект Дмитрий Плотников Нетаньяху заинтересован привлечь Путина как гаранта безопасности в Ливане Юрий Бочаров
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Сводка с фронта: в Харькове ракета уничтожила пункт с боевиками, с утра в Киеве летит по комплексам Patriot
Последние материалы
Город семи холмов: что посмотреть в Бамберге, и где попробовать раухбир
Опасный завтрак по версии врача Барановой
Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола
Какой кредит выбрать для покупки автомобиля: автокредит или потребительский
Не просто для галочки: почему огнетушитель в машине — необходимость
Риэлтор рассказал, как относиться к распродажам квартир и акциям от застройщиков
Вся правда о детских страхах и их влиянии на взрослую жизнь
Как приготовить идеальный морковный суп с низким гликемическим индексом
Как безопасно перевозить кошку: что стоит знать каждому владельцу
Три упражнения для набора мышечной массы, которые подойдут даже после 60 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.