Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Имбирные печенья в виде снеговичков — это традиционный десерт для Нового года и Рождества. В рецепте используются ароматные специи, такие как корица, кардамон, бадьян, гвоздика и мускатный орех.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Ингредиенты на 12 порций:

3,5 стакана муки

3/4 стакана очень мелкого сахара

100 г сливочного масла

1 большое яйцо

1/2 стакана + 2 ст. л. меда

1 ч. л. соды

1 ч. л. разрыхлителя

1 ст. л. корицы

1 ч. л. молотого кардамона

1/2 ч. л. молотой гвоздики

1/2 ч. л. молотого бадьяна

1/2 ч. л. молотого мускатного ореха

1/2 ч. л. молотого имбиря

Для глазури:

1 белок

300 г сахарной пудры

10 капель лимонного сока

пищевые красители по желанию

декоративные посыпки

Мед, сахар и сливочное масло помещаются в кастрюлю и нагреваются на среднем огне до растворения. Смесь не должна закипеть. После этого кастрюля снимается с огня. Пряности просеиваются в горячую медовую смесь.

В другой миске просеивается мука с содой и разрыхлителем, затем порциями добавляется в медовую смесь, пока тесто не начнет отставать от стенок. После этого тесто перекладывается в миску и оставляется остывать на 5 минут.

Яйцо слегка взбивается вилкой и добавляется в тесто, после чего оно перемешивается. Тесто выкладывается на рабочую поверхность и немного вымешивается руками. При необходимости добавляется еще муки, если тесто слишком липкое. Тесто формируется в шар, заворачивается в пленку и оставляется на 30 минут или лучше на ночь.

После этого раскатывается в пласт толщиной около 5 мм, из которого вырезаются печенья. Они выкладываются на противень, застеленный пергаментом, и отправляются в разогретую до 170°C духовку на 15-20 минут. После этого печенье остужается на решетке.

Для глазури белок отделяется от яйца и взбивается с сахарной пудрой. Постепенно добавляются порции пудры, пока смесь не станет густой. Лимонный сок добавляется и перемешивается. Масса должна быть белой и пластичной, не текучей.

При желании можно добавить краситель. Глазурь перекладывается в кондитерский мешок и используется для украшения печенья. Также можно посыпать декоративными присыпками и оставить печенье до полного застывания глазури.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

