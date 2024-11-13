Вкусные и ароматные имбирные печенья для праздничного стола

Имбирные печенья в виде снеговичков — это традиционный десерт для Нового года и Рождества. В рецепте используются ароматные специи, такие как корица, кардамон, бадьян, гвоздика и мускатный орех.
Ингредиенты на 12 порций:
Для глазури:
Мед, сахар и сливочное масло помещаются в кастрюлю и нагреваются на среднем огне до растворения. Смесь не должна закипеть. После этого кастрюля снимается с огня. Пряности просеиваются в горячую медовую смесь.
В другой миске просеивается мука с содой и разрыхлителем, затем порциями добавляется в медовую смесь, пока тесто не начнет отставать от стенок. После этого тесто перекладывается в миску и оставляется остывать на 5 минут.
Яйцо слегка взбивается вилкой и добавляется в тесто, после чего оно перемешивается. Тесто выкладывается на рабочую поверхность и немного вымешивается руками. При необходимости добавляется еще муки, если тесто слишком липкое. Тесто формируется в шар, заворачивается в пленку и оставляется на 30 минут или лучше на ночь.
После этого раскатывается в пласт толщиной около 5 мм, из которого вырезаются печенья. Они выкладываются на противень, застеленный пергаментом, и отправляются в разогретую до 170°C духовку на 15-20 минут. После этого печенье остужается на решетке.
Для глазури белок отделяется от яйца и взбивается с сахарной пудрой. Постепенно добавляются порции пудры, пока смесь не станет густой. Лимонный сок добавляется и перемешивается. Масса должна быть белой и пластичной, не текучей.
При желании можно добавить краситель. Глазурь перекладывается в кондитерский мешок и используется для украшения печенья. Также можно посыпать декоративными присыпками и оставить печенье до полного застывания глазури.
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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