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Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе

1:15
Еда

Муссы идеально подходят для праздничного десертного стола. Это лакомство готовится быстро, но для его приготовления следует использовать качественный шоколад с высоким содержанием какао.

Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе
Фото: flickr.com by Crystl, CC BY 2.0

Ингредиенты на 6 порций:

  • 400 г горького шоколада (70-80% какао)
  • 350 мл сливок жирностью 30-38%
  • 100 г мелких маршмеллоу
  • 150 г мармелада "Апельсиновые дольки"
  • свежие ягоды для подачи

Шаг 1: Маршмеллоу нарезаются на 2-4 части, если они слишком крупные. Мармелад разрезается на небольшие квадратики.

Шаг 2: Шоколад мелко рубится ножом-пилкой и помещается в жаропрочную миску. Сливки доводятся до кипения и заливаются на шоколад. Масса перемешивается до образования гладкой текстуры, после чего остужается на 10 минут.

Шаг 3: В шоколадную смесь добавляются маршмеллоу и мармелад. Полученная масса разливается по бокалам, накрывается пленкой и отправляется в холодильник на 3-24 часа. Перед подачей мусс украшается свежими ягодами.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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