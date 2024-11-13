Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе

Муссы идеально подходят для праздничного десертного стола. Это лакомство готовится быстро, но для его приготовления следует использовать качественный шоколад с высоким содержанием какао.
Ингредиенты на 6 порций:
Шаг 1: Маршмеллоу нарезаются на 2-4 части, если они слишком крупные. Мармелад разрезается на небольшие квадратики.
Шаг 2: Шоколад мелко рубится ножом-пилкой и помещается в жаропрочную миску. Сливки доводятся до кипения и заливаются на шоколад. Масса перемешивается до образования гладкой текстуры, после чего остужается на 10 минут.
Шаг 3: В шоколадную смесь добавляются маршмеллоу и мармелад. Полученная масса разливается по бокалам, накрывается пленкой и отправляется в холодильник на 3-24 часа. Перед подачей мусс украшается свежими ягодами.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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