Простой и быстрый десерт, который удивит всех гостей на праздничном столе

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Муссы идеально подходят для праздничного десертного стола. Это лакомство готовится быстро, но для его приготовления следует использовать качественный шоколад с высоким содержанием какао.

Фото: flickr.com by Crystl, CC BY 2.0

Ингредиенты на 6 порций:

400 г горького шоколада (70-80% какао)

350 мл сливок жирностью 30-38%

100 г мелких маршмеллоу

150 г мармелада "Апельсиновые дольки"

свежие ягоды для подачи

Шаг 1: Маршмеллоу нарезаются на 2-4 части, если они слишком крупные. Мармелад разрезается на небольшие квадратики.

Шаг 2: Шоколад мелко рубится ножом-пилкой и помещается в жаропрочную миску. Сливки доводятся до кипения и заливаются на шоколад. Масса перемешивается до образования гладкой текстуры, после чего остужается на 10 минут.

Шаг 3: В шоколадную смесь добавляются маршмеллоу и мармелад. Полученная масса разливается по бокалам, накрывается пленкой и отправляется в холодильник на 3-24 часа. Перед подачей мусс украшается свежими ягодами.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

