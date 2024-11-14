Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу

Бутерброды из лаваша — это вкусное и быстрое решение для перекуса или лёгкого ужина. Они идеально подходят для тех, кто хочет насладиться вкусом любимых продуктов, не тратя много времени на приготовление.
Ингредиенты:
Приготовление:
Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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