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Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу

0:56
Еда

Бутерброды из лаваша — это вкусное и быстрое решение для перекуса или лёгкого ужина. Они идеально подходят для тех, кто хочет насладиться вкусом любимых продуктов, не тратя много времени на приготовление.

Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 шт.;
  • колбаса — 200 г;
  • твёрдый сыр — 100 г;
  • помидор — 1 шт.;
  • майонез — 4 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 80 мл;
  • соль — 8 щепоток.

Приготовление:

  1. Разрежьте лаваш на 4 больших квадрата.
  2. Нарежьте колбасу и сыр соломкой.
  3. Разложите колбасу на квадраты лаваша, сверху положите сыр и помидоры.
  4. Посолите и смажьте начинку майонезом.
  5. Сверните лаваш в трубочки и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до золотистой корочки.
  6. Подавайте горячими!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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