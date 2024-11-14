Готовим быстрые и хрустящие бутерброды из лаваша на радость детям и мужу

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды из лаваша — это вкусное и быстрое решение для перекуса или лёгкого ужина. Они идеально подходят для тех, кто хочет насладиться вкусом любимых продуктов, не тратя много времени на приготовление.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan, PDM

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 шт.;

колбаса — 200 г;

твёрдый сыр — 100 г;

помидор — 1 шт.;

майонез — 4 ст. л.;

подсолнечное масло — 80 мл;

соль — 8 щепоток.

Приготовление:

Разрежьте лаваш на 4 больших квадрата. Нарежьте колбасу и сыр соломкой. Разложите колбасу на квадраты лаваша, сверху положите сыр и помидоры. Посолите и смажьте начинку майонезом. Сверните лаваш в трубочки и обжарьте на сковороде с подсолнечным маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими!

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. lavaş, арм. լավաշ, լոշ, груз. ლავაში, осет. лауаси, перс. لواش‎) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



