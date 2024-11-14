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Нежный паштет из куриного мяса восхитительно вкусен с хлебом, галетами и даже просто так

1:40
Еда

Нежный и вкусный куриный паштет — идеальный выбор для завтрака или перекуса.

Нежный паштет из куриного мяса восхитительно вкусен с хлебом, галетами и даже просто так
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он становится ещё вкуснее, если добавить в него больше жира. Для этого рекомендуется использовать сливки с жирностью не менее 35%. Паштет, приготовленный только из куриных грудок, может показаться суховатым. Чтобы избежать этого, советуем добавить куриное бедро или ножку целиком.

Количество сливок можно определить по своему вкусу, но учтите, что после охлаждения паштет станет плотнее. Рекомендуем сделать его более жидким.

Паштет будет вкусным как с хлебом, так и без него.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 300 г;
  • куриная ножка (бедро и голень) — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • перец чёрный горошек — 8 шт.;
  • перец душистый — 2-3 шт.;
  • сливки 35% и выше — от 200 мл.

Приготовление:

  1. Выложите мясо в кастрюлю, залейте водой и добавьте специи. Варите на среднем огне около 40 минут.
  2. Достаньте мясо и овощи из кастрюли и измельчите их в кухонном комбайне или при помощи погружного блендера.
  3. Добавьте сливки, соль и перец по вкусу. Измельчите ещё раз до получения однородной массы.
  4. Выложите смесь в форму и поставьте в холодильник до полного остывания.

Ваш нежный и вкусный куриный паштет готов. Его можно подавать сразу или хранить в холодильнике до подачи на стол.

Уточнения

Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. 
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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