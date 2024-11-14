Нежный паштет из куриного мяса восхитительно вкусен с хлебом, галетами и даже просто так

Нежный и вкусный куриный паштет — идеальный выбор для завтрака или перекуса.
Он становится ещё вкуснее, если добавить в него больше жира. Для этого рекомендуется использовать сливки с жирностью не менее 35%. Паштет, приготовленный только из куриных грудок, может показаться суховатым. Чтобы избежать этого, советуем добавить куриное бедро или ножку целиком.
Количество сливок можно определить по своему вкусу, но учтите, что после охлаждения паштет станет плотнее. Рекомендуем сделать его более жидким.
Паштет будет вкусным как с хлебом, так и без него.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ваш нежный и вкусный куриный паштет готов. Его можно подавать сразу или хранить в холодильнике до подачи на стол.
Паште́т — изысканное закусочное блюдо в форме вязкой однородной тестообразной массы из отваренного или жареного и затем протёртого мяса, рыбы, дичи и субпродуктов.
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
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