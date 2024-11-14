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Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски

1:47
Еда

Этот рецепт предлагает вам окунуться в мир азиатской кухни и приготовить салат из кабачков по-корейски. Это отличная закуска, которая станет прекрасным дополнением к вашему столу, причём для её приготовления нужны самые простые сезонные овощи.

Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски
Фото: flickr.com by egg (Hong, Yun Seon), CC BY 2.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • кабачки — 800 граммов;
  • морковь — 200 граммов;
  • болгарский перец — 1 штука;
  • растительное масло — 50 миллилитров;
  • уксус 9 % — 50 миллилитров;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
  • чёрный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
  • кориандр молотый — 1 чайная ложка;
  • сахар — 50 граммов;
  • соль — 25 граммов.

Процесс приготовления:

  1. Очистите кабачки от кожуры и натрите их на тёрке для корейской моркови. Если кабачки зрелые, удалите семена перед этим.
  2. Нарежьте сладкий перец соломкой и добавьте к кабачкам.
    Натрите морковь на тёрке для корейской моркови и чеснок на мелкой тёрке. Добавьте их к кабачкам и перцу.
  3. Добавьте к овощам соль, сахар, молотый кориандр, чёрный и красный перец. Тщательно перемешайте.
  4. Влейте уксус и растительное масло, ещё раз хорошо перемешайте и оставьте смесь при комнатной температуре на 1 час.
  5. Разложите салат по чистым стерилизованным банкам, добавьте в каждую банку по одному лавровому листу. Залейте соком от овощей доверху.
  6. Накройте банки крышками и стерилизуйте салат 10 минут.
  7. Закройте банки крышками и переверните их.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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