Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски

Этот рецепт предлагает вам окунуться в мир азиатской кухни и приготовить салат из кабачков по-корейски. Это отличная закуска, которая станет прекрасным дополнением к вашему столу, причём для её приготовления нужны самые простые сезонные овощи.
Фото: flickr.com by egg (Hong, Yun Seon), CC BY 2.0
Вам понадобятся следующие ингредиенты:
кабачки — 800 граммов;
морковь — 200 граммов;
болгарский перец — 1 штука;
растительное масло — 50 миллилитров;
уксус 9 % — 50 миллилитров;
чеснок — 4 зубчика;
лавровый лист — 2 штуки;
красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
чёрный молотый перец — 1/4 чайной ложки;
кориандр молотый — 1 чайная ложка;
сахар — 50 граммов;
соль — 25 граммов.
Процесс приготовления:
Очистите кабачки от кожуры и натрите их на тёрке для корейской моркови. Если кабачки зрелые, удалите семена перед этим.
Нарежьте сладкий перец соломкой и добавьте к кабачкам. Натрите морковь на тёрке для корейской моркови и чеснок на мелкой тёрке. Добавьте их к кабачкам и перцу.
Добавьте к овощам соль, сахар, молотый кориандр, чёрный и красный перец. Тщательно перемешайте.
Влейте уксус и растительное масло, ещё раз хорошо перемешайте и оставьте смесь при комнатной температуре на 1 час.
Разложите салат по чистым стерилизованным банкам, добавьте в каждую банку по одному лавровому листу. Залейте соком от овощей доверху.
Накройте банки крышками и стерилизуйте салат 10 минут.
Закройте банки крышками и переверните их.
Уточнения
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
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