Азиатская закуска на зиму из самого популярного овоща — закрываем салат из кабачков по-корейски

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт предлагает вам окунуться в мир азиатской кухни и приготовить салат из кабачков по-корейски. Это отличная закуска, которая станет прекрасным дополнением к вашему столу, причём для её приготовления нужны самые простые сезонные овощи.

Фото: flickr.com by egg (Hong, Yun Seon), CC BY 2.0

Вам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки — 800 граммов;

морковь — 200 граммов;

болгарский перец — 1 штука;

растительное масло — 50 миллилитров;

уксус 9 % — 50 миллилитров;

чеснок — 4 зубчика;

лавровый лист — 2 штуки;

красный молотый перец — 1/4 чайной ложки;

чёрный молотый перец — 1/4 чайной ложки;

кориандр молотый — 1 чайная ложка;

сахар — 50 граммов;

соль — 25 граммов.

Процесс приготовления:

Очистите кабачки от кожуры и натрите их на тёрке для корейской моркови. Если кабачки зрелые, удалите семена перед этим. Нарежьте сладкий перец соломкой и добавьте к кабачкам.

Натрите морковь на тёрке для корейской моркови и чеснок на мелкой тёрке. Добавьте их к кабачкам и перцу. Добавьте к овощам соль, сахар, молотый кориандр, чёрный и красный перец. Тщательно перемешайте. Влейте уксус и растительное масло, ещё раз хорошо перемешайте и оставьте смесь при комнатной температуре на 1 час. Разложите салат по чистым стерилизованным банкам, добавьте в каждую банку по одному лавровому листу. Залейте соком от овощей доверху. Накройте банки крышками и стерилизуйте салат 10 минут. Закройте банки крышками и переверните их.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Салат — холодное блюдо, смесь разнообразных нарезанных продуктов.



