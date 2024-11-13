Тёплый салат с кабачками и сметаной — диетический, простой в приготовлении и очень вкусный

Этот тёплый салат из кабачков с чесноком и сметаной — лёгкое и необычное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу, пока не закончился сезон этого чудесного овоща. Попробуйте приготовить это блюдо, и вы удивитесь, насколько вкусным и ароматным может быть обычный кабачок.
Для приготовления салата с кабачками и сметаной вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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