Тёплый салат с кабачками и сметаной — диетический, простой в приготовлении и очень вкусный

Этот тёплый салат из кабачков с чесноком и сметаной — лёгкое и необычное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу, пока не закончился сезон этого чудесного овоща. Попробуйте приготовить это блюдо, и вы удивитесь, насколько вкусным и ароматным может быть обычный кабачок.

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Для приготовления салата с кабачками и сметаной вам потребуются следующие ингредиенты:

молодые кабачки — 2-3 штуки;

сметана — 1-2 столовые ложки;

чеснок — 1-2 зубчика;

зелень — по вкусу;

укроп — 1 пучок.

Процесс приготовления:

Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра. Обжарьте кабачки на гриле или сковороде. Выложите зелень, любую, которая вам нравится, вместе с кабачками в тарелку. Смешайте сметану с мелко нарезанными чесноком и укропом. Заправьте салат полученной смесью. При желании добавьте орехи.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

