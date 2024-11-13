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Тёплый салат с кабачками и сметаной — диетический, простой в приготовлении и очень вкусный

Еда

Этот тёплый салат из кабачков с чесноком и сметаной — лёгкое и необычное блюдо, которое станет прекрасным дополнением к вашему столу, пока не закончился сезон этого чудесного овоща. Попробуйте приготовить это блюдо, и вы удивитесь, насколько вкусным и ароматным может быть обычный кабачок.

Тёплый салат с кабачками и сметаной — диетический, простой в приготовлении и очень вкусный
Фото: Freepik by stockking, PDM

Для приготовления салата с кабачками и сметаной вам потребуются следующие ингредиенты:

  • молодые кабачки — 2-3 штуки;
  • сметана — 1-2 столовые ложки;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • зелень — по вкусу;
  • укроп — 1 пучок.

Процесс приготовления:

  1. Нарежьте кабачки кружочками толщиной около 1 сантиметра.
  2. Обжарьте кабачки на гриле или сковороде.
  3. Выложите зелень, любую, которая вам нравится, вместе с кабачками в тарелку.
  4. Смешайте сметану с мелко нарезанными чесноком и укропом.
  5. Заправьте салат полученной смесью. При желании добавьте орехи.

 

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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