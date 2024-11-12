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Самый простой рецепт приготовления квашенной капусты от экс-повара Кремля

2:09
Еда

Бывший шеф-повар Кремля Алексей Воронецкий рассказал, как лучше квасить капусту.

Самый простой рецепт приготовления квашенной капусты от экс-повара Кремля
Фото: Adobe Stock by Atlas, PDM

Для этого больше подходят среднеспелые и среднепоздние и поздние сорта капусты. По словам специалиста, заквашивать капусту стоит в деревянных бочках, эмалированной посуде и стеклянных банках.

Рецепт "Капуста с клюквой"

Для приготовления вас нужны: банка — 3 л; деревянный кружок; каменный или деревянный гнет (можно заменить стеклянной трехлитровой банкой, наполненной водой); капуста; свежая или замороженная клюква — 100 г; морковь — 100 г; соль каменная — 75 г.

Важно, солим по своему вкусу.

Сначала, шинкуем капусту и морковь максимально тонкой и узкой соломкой. К капусте добавляем горсть моркови, клюквы и соли, перемешиваем. Затем получившуюся массу необходимо частями уложить в банку. Важно оставить пустыми 20 см от горлышка — этот объем заполнит выделившийся капустный сок.

Как отметил Воронецкий, слова которого приводит "Вечерняя Москва", на этом этапе нужен деревянный кружок.

"Сверху капусты нужно положить деревянный кружок с гнетом. Банку с капустой оставить в помещении с комнатной температурой на два-три дня. Как только на поверхности выделившегося капустного сока появятся пузырьки газа, кружок с гнетом необходимо снять и проколоть капусту в нескольких местах до самого дна чистым деревянным или нержавеющим прутом. Если рассол посветлел — значит, капуста перестала бродить", — рассказал шеф-повар.

После этого бочку нужно убрать в прохладное место — плюс 3-5 градусов. Капусту можно квасить и без клюквы, заменив ее брусникой. Если совсем исключить ягоды, можно добавить яблоки сорта "антоновка" или очищенную и нарезанную пластинами репу.

Наиболее вкусной капуста станет через 7-10 дней, отметил повар.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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