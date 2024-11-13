Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем

Морковь по-корейски стала по-настоящему популярной закуской в девяностые годы. Простой, но многогранный рецепт с интересными специями быстро завоевал любовь хозяек, и они начали искать идеальные пропорции для этого блюда.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
Шаг 1:
Подготовьте морковь: тщательно вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на специальной тёрке для моркови по-корейски. Слегка отожмите, чтобы выделился сок.
Шаг 2:
Переложите морковь в большую миску, добавьте уксус и хорошо перемешайте. Затяните верх емкости пищевой пленкой и оставьте на 8-10 часов в прохладном месте.
Шаг 3:
Чеснок очистите и мелко порубите. Грецкие орехи порубите ножом и при желании подрумяньте на сухой сковороде. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Шаг 4:
Добавьте в миску с морковью все подготовленные ингредиенты, кроме лука. Посыпьте солью, сахаром, красным перцем и семенами кориандра. Хорошо перемешайте.
Шаг 5:
В большой сковороде нагрейте растительное масло и прогрейте лук на слабом огне до прозрачности. С помощью шумовки выньте лук и выбросьте его.
Шаг 6:
Кипящее масло сразу вылейте на морковь, чтобы она насытилась ароматом. Плотно закройте миску крышкой и дайте моркови остыть. Затем оставьте её при комнатной температуре еще на 10 часов. Теперь морковь по-корейски готова к подаче!
Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).
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