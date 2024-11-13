Как приготовить морковь по-корейски, чтобы она понравилась всем

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковь по-корейски стала по-настоящему популярной закуской в девяностые годы. Простой, но многогранный рецепт с интересными специями быстро завоевал любовь хозяек, и они начали искать идеальные пропорции для этого блюда.

Фото: Adobe Stock by tanya78, PDM

Ингредиенты:

Морковь — 1 кг

Столовый уксус — 2 ст. л.

Чеснок — 1 головка

Грецкие орехи (очищенные) — 8 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Соль — 1-2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Молотый красный перец — 1 ч. л.

Семена кориандра — 2 ч. л.

Растительное масло — 90 мл

Пошаговое приготовление:

Шаг 1:

Подготовьте морковь: тщательно вымойте, очистите и нарежьте тонкой соломкой или натрите на специальной тёрке для моркови по-корейски. Слегка отожмите, чтобы выделился сок.

Шаг 2:

Переложите морковь в большую миску, добавьте уксус и хорошо перемешайте. Затяните верх емкости пищевой пленкой и оставьте на 8-10 часов в прохладном месте.

Шаг 3:

Чеснок очистите и мелко порубите. Грецкие орехи порубите ножом и при желании подрумяньте на сухой сковороде. Лук нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 4:

Добавьте в миску с морковью все подготовленные ингредиенты, кроме лука. Посыпьте солью, сахаром, красным перцем и семенами кориандра. Хорошо перемешайте.

Шаг 5:

В большой сковороде нагрейте растительное масло и прогрейте лук на слабом огне до прозрачности. С помощью шумовки выньте лук и выбросьте его.

Шаг 6:

Кипящее масло сразу вылейте на морковь, чтобы она насытилась ароматом. Плотно закройте миску крышкой и дайте моркови остыть. Затем оставьте её при комнатной температуре еще на 10 часов. Теперь морковь по-корейски готова к подаче!

Полезные советы

Чтобы вкус закуски раскрылся еще больше, дайте ей настояться в холодильнике 24 часа.

Вы можете добавлять немного кунжутного масла для более глубокого аромата.

Уточнения

Морковь по-корейски (также морковча, корё мар 마르코프차) — салат из нарезанной моркови (в виде тонкой и длинной соломки), чеснока, растительного масла и приправ (например кинзы).

