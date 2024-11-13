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Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем

2:34
Еда

Борщ — символ русской кухни, известный своей глубиной вкуса и разнообразием рецептов. Этот вариант с говяжьим бульоном и квашеной капустой — вкусный, насыщенный и идеально согревающий суп для холодных дней.

Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Ингредиенты:

  • Говядина на кости (грудинка и край) — 1 кг
  • Вода — 5 л
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Перец черный горошком — 5 шт.
  • Квашеная капуста — 400 г
  • Репчатый лук — 300 г
  • Растительное масло — 4 ст. л.
  • Свекла — 400 г
  • Морковь — 200 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Белокочанная капуста — 300 г
  • Чеснок — 3 крупных зубчика
  • Свежемолотый черный перец и соль по вкусу

Пошаговое приготовление:

Шаг 1:
Приготовьте бульон. Промойте мясо и сложите его в большую кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения, снимая пену. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Уменьшите огонь и варите на слабом огне около 3 часов.

Шаг 2:
Пока варится бульон, отожмите квашеную капусту и залейте её питьевой водой, полностью покрыв. Оставьте на 1 час, затем снова отожмите.

Шаг 3:
Лук нарежьте, свеклу и морковь натрите на крупной тёрке. В сковороде нагрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета (примерно 5 минут). Затем добавьте морковь, свеклу, сахар и томатную пасту, влейте уксус и столько воды, чтобы она покрыла овощи слоем в 1 см. Тушите на слабом огне 30 минут.

Шаг 4:
Процедите готовый бульон, отделите мясо от костей и нарежьте крупными кусками. Добавьте в бульон с мясом, доведите до кипения. Добавьте отжатую квашеную капусту и варите 20 минут.

Шаг 5:
Белокочанную капусту нарежьте соломкой, добавьте в борщ и варите ещё 10 минут. Затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и тушеные овощи. Посолите и поперчите.

Шаг 6:
Доведите борщ до кипения, выключите огонь и оставьте под крышкой на горячей плите на 15 минут, чтобы он настоялся. Разлейте по тарелкам и подавайте горячим.

Уточнения

Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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