Вкусный и наваристый борщ с квашеной капустой: рецепт, проверенный временем

Борщ — символ русской кухни, известный своей глубиной вкуса и разнообразием рецептов. Этот вариант с говяжьим бульоном и квашеной капустой — вкусный, насыщенный и идеально согревающий суп для холодных дней.
Ингредиенты:
Пошаговое приготовление:
Шаг 1:
Приготовьте бульон. Промойте мясо и сложите его в большую кастрюлю. Залейте холодной водой и доведите до кипения, снимая пену. Добавьте лавровый лист и перец горошком. Уменьшите огонь и варите на слабом огне около 3 часов.
Шаг 2:
Пока варится бульон, отожмите квашеную капусту и залейте её питьевой водой, полностью покрыв. Оставьте на 1 час, затем снова отожмите.
Шаг 3:
Лук нарежьте, свеклу и морковь натрите на крупной тёрке. В сковороде нагрейте масло, обжарьте лук до золотистого цвета (примерно 5 минут). Затем добавьте морковь, свеклу, сахар и томатную пасту, влейте уксус и столько воды, чтобы она покрыла овощи слоем в 1 см. Тушите на слабом огне 30 минут.
Шаг 4:
Процедите готовый бульон, отделите мясо от костей и нарежьте крупными кусками. Добавьте в бульон с мясом, доведите до кипения. Добавьте отжатую квашеную капусту и варите 20 минут.
Шаг 5:
Белокочанную капусту нарежьте соломкой, добавьте в борщ и варите ещё 10 минут. Затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и тушеные овощи. Посолите и поперчите.
Шаг 6:
Доведите борщ до кипения, выключите огонь и оставьте под крышкой на горячей плите на 15 минут, чтобы он настоялся. Разлейте по тарелкам и подавайте горячим.
Борщ - горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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