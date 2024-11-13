Рецепт из детства: молочный суп с вермишелью, который полюбят даже дети

Этот молочный суп с вермишелью — воспоминание из детства, которое многие помнят по утрам в детском саду или пионерском лагере. Чтобы сделать его особенно аппетитным и ароматным, предлагаем приготовить суп с добавлением натуральной ванили и меда. Такой способ приготовления наверняка полюбится не только детям, но и взрослым, которые раньше с сомнением относились к этому блюду.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки молочной основы. Разрежьте ванильный стручок вдоль, выскребите семена и добавьте их вместе с самим стручком в молоко. Всыпьте сахар и соль. Доведите молоко до кипения на слабом огне, варите 2-3 минуты, затем извлеките ванильный стручок.
Шаг 2: Всыпьте вермишель в молоко, аккуратно перемешайте. Продолжайте варить, постоянно помешивая, пока вермишель не станет мягкой. Регулируйте количество вермишели по своему вкусу: хотите более густой суп — добавьте чуть больше.
Шаг 3: Добавьте в суп мед и немного сливок для мягкости и легкой сладости. Подавайте горячим или теплым, наслаждаясь ароматом ванили.
Молочный суп - жидкое горячее блюдо на цельном молоке или смеси молока и воды, а также с использованием сгущённого, стерилизованного без сахара и сухого молока.
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