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Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов

2:05
Еда

Солянка — классика русской кухни, с насыщенным мясным вкусом, обилием ароматных специй и пикантным лимонным послевкусием. Этот суп всегда готовили из того, что оставалось под рукой, смешивая мясо, колбасы, бекон, и создавая из "остатков" настоящую гастрономическую радость. Приготовить солянку несложно, главное — дать блюду настояться и раскрыть все вкусы.

Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY 4.0

Ингредиенты:

  • Говяжья грудинка на кости — 1 кг
  • Краковская колбаса — 200 г
  • Бекон — 150 г
  • Морковка (маленькая) — 1 шт. (50 г)
  • Лук репчатый — 1 средняя (100 г) и 1 большая луковица (200 г)
  • Оливки (в банке, с жидкостью) — 400 г
  • Перец горошком (смесь черного и душистого) — 1 ст. л. (7 г)
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • Лимон и сметана для подачи

Приготовление:

Шаг 1: начните с бульона. Положите говяжью грудинку в большую кастрюлю, залейте 2,5-3 л холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте нарезанную морковку, среднюю луковицу и перец горошком. Варите на слабом огне без крышки в течение 2 часов.

Шаг 2: процедите бульон. Из грудинки удалите косточки, а мясо мелко порубите. Соедините мясо с бульоном и доведите до кипения на слабом огне.

Шаг 3: нарежьте краковскую колбасу половинками кружков, а бекон и большую луковицу — мелкими кубиками. Обжарьте бекон с луком на сковороде в течение 10 минут, добавьте краковскую колбасу и слегка обжарьте. Переложите всё в кастрюлю с бульоном и мясом.

Шаг 4: доведите солянку до кипения, влейте жидкость от оливок, варите еще 15 минут. Подавайте горячей, с оливками, ломтиком лимона и сметаной.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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