Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Солянка — классика русской кухни, с насыщенным мясным вкусом, обилием ароматных специй и пикантным лимонным послевкусием. Этот суп всегда готовили из того, что оставалось под рукой, смешивая мясо, колбасы, бекон, и создавая из "остатков" настоящую гастрономическую радость. Приготовить солянку несложно, главное — дать блюду настояться и раскрыть все вкусы.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY 4.0

Ингредиенты:

Говяжья грудинка на кости — 1 кг

Краковская колбаса — 200 г

Бекон — 150 г

Морковка (маленькая) — 1 шт. (50 г)

Лук репчатый — 1 средняя (100 г) и 1 большая луковица (200 г)

Оливки (в банке, с жидкостью) — 400 г

Перец горошком (смесь черного и душистого) — 1 ст. л. (7 г)

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Лимон и сметана для подачи

Приготовление:

Шаг 1: начните с бульона. Положите говяжью грудинку в большую кастрюлю, залейте 2,5-3 л холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте нарезанную морковку, среднюю луковицу и перец горошком. Варите на слабом огне без крышки в течение 2 часов.

Шаг 2: процедите бульон. Из грудинки удалите косточки, а мясо мелко порубите. Соедините мясо с бульоном и доведите до кипения на слабом огне.

Шаг 3: нарежьте краковскую колбасу половинками кружков, а бекон и большую луковицу — мелкими кубиками. Обжарьте бекон с луком на сковороде в течение 10 минут, добавьте краковскую колбасу и слегка обжарьте. Переложите всё в кастрюлю с бульоном и мясом.

Шаг 4: доведите солянку до кипения, влейте жидкость от оливок, варите еще 15 минут. Подавайте горячей, с оливками, ломтиком лимона и сметаной.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

