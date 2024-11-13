Традиционная русская солянка: приготовьте любимый суп из простых ингредиентов

Солянка — классика русской кухни, с насыщенным мясным вкусом, обилием ароматных специй и пикантным лимонным послевкусием. Этот суп всегда готовили из того, что оставалось под рукой, смешивая мясо, колбасы, бекон, и создавая из "остатков" настоящую гастрономическую радость. Приготовить солянку несложно, главное — дать блюду настояться и раскрыть все вкусы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шаг 1: начните с бульона. Положите говяжью грудинку в большую кастрюлю, залейте 2,5-3 л холодной воды и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте нарезанную морковку, среднюю луковицу и перец горошком. Варите на слабом огне без крышки в течение 2 часов.
Шаг 2: процедите бульон. Из грудинки удалите косточки, а мясо мелко порубите. Соедините мясо с бульоном и доведите до кипения на слабом огне.
Шаг 3: нарежьте краковскую колбасу половинками кружков, а бекон и большую луковицу — мелкими кубиками. Обжарьте бекон с луком на сковороде в течение 10 минут, добавьте краковскую колбасу и слегка обжарьте. Переложите всё в кастрюлю с бульоном и мясом.
Шаг 4: доведите солянку до кипения, влейте жидкость от оливок, варите еще 15 минут. Подавайте горячей, с оливками, ломтиком лимона и сметаной.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
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