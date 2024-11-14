Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты

Чтобы насладиться вкусом Средиземноморья, необязательно отправляться в дальние страны — салат "Прованс" поможет создать атмосферу солнечного побережья прямо у вас дома. В основе — свежая зелень, сладкие помидоры, оливки и, конечно же, фирменная заправка из оливкового масла с нотами прованских трав.
Состав:
Для заправки:
Способ приготовления:
Шаг 1: подготовьте шпинат и базилик — промойте их в холодной воде и откиньте на сито для стекания лишней влаги. Расположите листья на салфетке для сушки.
Шаг 2: в чашке смешайте мёд и горчицу, добавьте чеснок, приправы, соль и уксус. Постепенно введите оливковое масло, хорошо перемешивая.
Шаг 3: разрежьте помидоры черри пополам, нарежьте полосками вяленые томаты и подготовьте оливки.
Шаг 4: соедините в салатнице зелень, помидоры, оливки, полейте заправкой и посыпьте кедровыми орешками. Салат готов!
Полезные советы:
Для разнообразия можно использовать рукколу, латук или любую салатную смесь.
Орешки можно заменить на рубленые грецкие. А для большей сытности добавьте фету или козий сыр.
Прова́нские тра́вы (фр. herbes de Provence, окс. èrbas de Provença) — смесь трав, в которую входят розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душица, майоран.
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