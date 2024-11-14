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Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты

1:54
Еда

Чтобы насладиться вкусом Средиземноморья, необязательно отправляться в дальние страны — салат "Прованс" поможет создать атмосферу солнечного побережья прямо у вас дома. В основе — свежая зелень, сладкие помидоры, оливки и, конечно же, фирменная заправка из оливкового масла с нотами прованских трав.

Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты
Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Состав:

  • Шпинат — 100 г
  • Помидоры черри — 100 г
  • Вяленые томаты в масле — 50 г
  • Оливки — 50 г
  • Кедровые орехи — 30 г
  • Свежий базилик — 3 веточки

Для заправки:

  • Оливковое масло Extra Vergine — 2 ст. л.
  • Белый винный уксус — 1 ст. л.
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Горчица дижонская — 1 ч. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Прованские травы — 1 ч. л.
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1: подготовьте шпинат и базилик — промойте их в холодной воде и откиньте на сито для стекания лишней влаги. Расположите листья на салфетке для сушки.

Шаг 2: в чашке смешайте мёд и горчицу, добавьте чеснок, приправы, соль и уксус. Постепенно введите оливковое масло, хорошо перемешивая.

Шаг 3: разрежьте помидоры черри пополам, нарежьте полосками вяленые томаты и подготовьте оливки.

Шаг 4: соедините в салатнице зелень, помидоры, оливки, полейте заправкой и посыпьте кедровыми орешками. Салат готов!

Полезные советы:

Для разнообразия можно использовать рукколу, латук или любую салатную смесь.
Орешки можно заменить на рубленые грецкие. А для большей сытности добавьте фету или козий сыр.

Уточнения

Прова́нские тра́вы (фр. herbes de Provence, окс. èrbas de Provença) — смесь трав, в которую входят розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душица, майоран.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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