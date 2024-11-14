Как приготовить вкусный салат с прованскими травами за считанные минуты

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы насладиться вкусом Средиземноморья, необязательно отправляться в дальние страны — салат "Прованс" поможет создать атмосферу солнечного побережья прямо у вас дома. В основе — свежая зелень, сладкие помидоры, оливки и, конечно же, фирменная заправка из оливкового масла с нотами прованских трав.

Фото: freepik.com by chandlervid85, PDM

Состав:

Шпинат — 100 г

Помидоры черри — 100 г

Вяленые томаты в масле — 50 г

Оливки — 50 г

Кедровые орехи — 30 г

Свежий базилик — 3 веточки

Для заправки:

Оливковое масло Extra Vergine — 2 ст. л.

Белый винный уксус — 1 ст. л.

Мёд — 1 ч. л.

Горчица дижонская — 1 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Прованские травы — 1 ч. л.

Соль и свежемолотый черный перец по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1: подготовьте шпинат и базилик — промойте их в холодной воде и откиньте на сито для стекания лишней влаги. Расположите листья на салфетке для сушки.

Шаг 2: в чашке смешайте мёд и горчицу, добавьте чеснок, приправы, соль и уксус. Постепенно введите оливковое масло, хорошо перемешивая.

Шаг 3: разрежьте помидоры черри пополам, нарежьте полосками вяленые томаты и подготовьте оливки.

Шаг 4: соедините в салатнице зелень, помидоры, оливки, полейте заправкой и посыпьте кедровыми орешками. Салат готов!

Полезные советы:

Для разнообразия можно использовать рукколу, латук или любую салатную смесь.

Орешки можно заменить на рубленые грецкие. А для большей сытности добавьте фету или козий сыр.

Уточнения

Прова́нские тра́вы (фр. herbes de Provence, окс. èrbas de Provença) — смесь трав, в которую входят розмарин, базилик, шалфей, тимьян, чабер садовый, душица, майоран.

