Зимние щи по рецепту из прошлого: польза и уникальный вкус

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Капуста — один из самых популярных ингредиентов русской кухни. Из неё готовят множество блюд — от салатов и запеканок до горячих супов. Однако в некоторых регионах России используют даже те части капусты, которые обычно считаются несъедобными.

Фото: commons.wikimedia.org by Off-shell, CC BY-SA 4.0

Щаница и крошево

В Ивановской области готовят зелёные щи из верхних листьев капусты, которые местные жители называют щаницей. Этот рецепт появился ещё в XII веке и стал основой для популярного блюда "зелёные щи".

В соседней Вологодской области аналогичный рецепт известен под названием "крошево". Здесь из него делают серые щи, традиционно готовящиеся на медленном огне. В 2015 году в посёлке Чагода даже установили мировой рекорд по рубке крошева, устроив настоящий праздник. Оба рецепта имеют характерный кисловатый вкус, и их секрет кроется в длительном томлении — когда-то щи варили в печи, а сегодня хозяйки готовят их на плите.

Как приготовить щаницу

Для щаницы используют верхние листья капусты, которые нарезают, солят и укладывают в кадку или банку с добавлением ржаной муки или сухарей для ускорения брожения. Готовая капуста получается сочной и приобретает особый вкус. Подготавливать щаницу лучше осенью, когда капуста перенесла несколько заморозков и стала слаще. Срок хранения продукта — до середины зимы, и при правильной заморозке он не теряет своих полезных качеств.

Полезные свойства щаницы

Щаница — это не просто вкусный компонент для зимних блюд, но и кладезь полезных веществ. Она содержит витамины C, железо, натрий, а также клетчатку и пребиотики, полезные для пищеварения. Её употребление укрепляет иммунитет, улучшает работу костей и даже помогает бороться с депрессией. Однако людям с отёками или склонностью к аллергии следует употреблять щаницу осторожно из-за высокого содержания соли и гистаминов.

Советы по приготовлению

Для того чтобы капуста получилась ароматной и сочной, её нужно резать как можно мельче. В регионах, где сохраняются традиции заготовки щаницы, продукт можно приобрести в качестве оригинального сувенира, привезя его из Ивановской или Вологодской области.

Уточнения

Щани́ца (щени́ца, щини́ца, ки́сленица, крошево, хряпа) — квашеные, мелко нарубленные верхние листы белокочанной капусты, сохраняющие тёмно-зелёный цвет.

