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Рецепт жареных пельменей: как придать им хрустящую корочку

1:03
Еда

Если вам доводилось бывать в советских столовых, вы, вероятно, помните такое блюдо, как жареные пельмени. Это был своеобразный способ придать "вчерашним" варёным пельменям новую текстуру и вкус.

Рецепт жареных пельменей: как придать им хрустящую корочку
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Жареные пельмени по-советски

В столовых обжаривали варёные с прошлого дня пельмени. Чтобы повторить это дома, сначала отварите пельмени до готовности, затем обжарьте их на жиру до золотистой корочки.

Современный рецепт жареных пельменей

Сегодня многие предпочитают обходиться без предварительной варки, выкладывая замороженные пельмени на сковороду в один слой. Дождавшись, когда одна сторона станет румяной, пельмени переворачивают, чтобы подрумянить другую сторону. После этого в сковороду добавляют немного воды или, лучше, бульона, чтобы жидкость покрывала пельмени на треть. Затем огонь убавляют, накрывают крышкой и дают пельменям пропариться около 5 минут. Когда жидкость выпарится, блюдо готово к подаче.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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