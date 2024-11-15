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Как сделать варёный картофель идеальным: простые правила на кухне

Еда

Хотите, чтобы картофель оставался полезным и вкусным после варки? Следуйте этим простым правилам.

Как сделать варёный картофель идеальным: простые правила на кухне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не кладите картофель в холодную воду

Добавление картофеля в холодную воду приводит к вымыванию крахмала и витаминов из клубней, из-за чего готовое блюдо становится менее вкусным и полезным. Чтобы картошка сохранила свои качества, погружайте её сразу в кипящую воду. Резкий перепад температур поможет сохранить крахмал внутри, и картофель получится рассыпчатым, а не водянистым.

Не солите в начале варки

Соль, добавленная в начале приготовления, замедляет процесс варки, что может привести к перевариванию картофеля и превращению его в пюре. Солите картофель в конце варки, когда он почти готов, — так вы избежите лишней мягкости и сохраняете форму клубней.

Не наливайте слишком много воды

Чем меньше воды вы используете, тем больше полезных веществ сохранится в картошке. Идеально, если уровень воды будет всего на 1-2 см выше картофеля.

Не переваривайте картофель

Переваренная картошка теряет и вкус, и питательные вещества. Молодой картофель следует варить 15-20 минут, а более зрелый — около 25-30 минут. Соблюдение времени варки — ключ к сохранению его пользы и текстуры.

Уточнения

Отварной картофель — простое в приготовлении блюдо из отваренных в подсоленной воде или на пару очищенных от кожуры картофелин.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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