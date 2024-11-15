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Назван самый лучший рецепт соленой скумбрии по-домашнему

1:39
Еда

Домашняя засолка морской рыбы позволяет подобрать идеальное сочетание соли и специй по своему вкусу, избегая нежелательных добавок, таких как уксус или консерванты.

Назван самый лучший рецепт соленой скумбрии по-домашнему
Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Для этого способа важно выбрать свежую рыбу с неповрежденной блестящей кожей и чистыми глазами без мутности. Отлично подойдёт скумбрия — как свежая, так и свежезамороженная.

Для засолки понадобятся:

  • скумбрия – 4 шт.
  • лук репчатый – 2 шт.
  • соль – 2 ч. л.
  • сахар – 1,5 ч. л.
  • прованские травы – 1 ч. л.
  • черный перец – 0,5 ч. л.
  • лавровый лист – 2 шт.
  • гвоздика – 2 бутона.

Процесс засолки:

  1. Подготовьте рыбу, почистив её и нарезав на небольшие кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они просолятся.
  2. Смешайте в миске соль, сахар, прованские травы, черный перец и измельчённую гвоздику.
  3. Лук нарежьте кольцами, полукольцами или широкими кусками, чтобы он не потерял текстуру при засолке.
  4. Выложите на дно ёмкости лавровый лист, затем слой лука, который присыпьте смесью специй, и выложите слой рыбы. Повторите слои по мере необходимости.
  5. Закройте банку с рыбой крышкой и уберите в холодильник на 1 час. Через час переверните ёмкость и оставьте рыбу в холодильнике ещё на час.

К столу рыбу можно подать прямо с луком и ароматными специями, в которых она просолилась.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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