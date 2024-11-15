Назван самый лучший рецепт соленой скумбрии по-домашнему

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя засолка морской рыбы позволяет подобрать идеальное сочетание соли и специй по своему вкусу, избегая нежелательных добавок, таких как уксус или консерванты.

Фото: flickr.com by wuestenigel, CC BY 2.0

Для этого способа важно выбрать свежую рыбу с неповрежденной блестящей кожей и чистыми глазами без мутности. Отлично подойдёт скумбрия — как свежая, так и свежезамороженная.

Для засолки понадобятся:

скумбрия – 4 шт.

лук репчатый – 2 шт.

соль – 2 ч. л.

сахар – 1,5 ч. л.

прованские травы – 1 ч. л.

черный перец – 0,5 ч. л.

лавровый лист – 2 шт.

гвоздика – 2 бутона.

Процесс засолки:

Подготовьте рыбу, почистив её и нарезав на небольшие кусочки. Чем мельче кусочки, тем быстрее они просолятся. Смешайте в миске соль, сахар, прованские травы, черный перец и измельчённую гвоздику. Лук нарежьте кольцами, полукольцами или широкими кусками, чтобы он не потерял текстуру при засолке. Выложите на дно ёмкости лавровый лист, затем слой лука, который присыпьте смесью специй, и выложите слой рыбы. Повторите слои по мере необходимости. Закройте банку с рыбой крышкой и уберите в холодильник на 1 час. Через час переверните ёмкость и оставьте рыбу в холодильнике ещё на час.

К столу рыбу можно подать прямо с луком и ароматными специями, в которых она просолилась.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных.

