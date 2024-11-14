Засолка капусты без ошибок: сколько соли добавить на 1 кг

Вкус солёной капусты во многом зависит от правильного количества соли. Узнайте, сколько соли необходимо для килограмма капусты и трёхлитровой банки.
Сколько соли добавлять в капусту
Для килограмма капусты потребуется столовая ложка соли (около 25 граммов). В трёхлитровую банку обычно кладут 2-3 килограмма капусты, а значит, понадобится 50-70 граммов соли (две-три столовые ложки).
Если вы засаливаете капусту в пятилитровом ведре, добавьте 4-5 столовых ложек соли. Для засолки капусты с рассолом на два килограмма капусты потребуется 1,5 литра воды и две столовые ложки соли.
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