Засолка капусты без ошибок: сколько соли добавить на 1 кг

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкус солёной капусты во многом зависит от правильного количества соли. Узнайте, сколько соли необходимо для килограмма капусты и трёхлитровой банки.

Фото: unsplash.com by Marta Reis, PDM

Сколько соли добавлять в капусту

Для килограмма капусты потребуется столовая ложка соли (около 25 граммов). В трёхлитровую банку обычно кладут 2-3 килограмма капусты, а значит, понадобится 50-70 граммов соли (две-три столовые ложки).

Если вы засаливаете капусту в пятилитровом ведре, добавьте 4-5 столовых ложек соли. Для засолки капусты с рассолом на два килограмма капусты потребуется 1,5 литра воды и две столовые ложки соли.