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Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты

1:07
Еда

Салат "Селёдка под шубой" — популярное блюдо, но не все знают о правильном порядке выкладывания слоёв. Многие кулинары-любители считают, что ингредиенты можно класть в произвольном порядке, но такой подход лишает салат яркого вкуса и гармонии.

Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты
Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Секреты идеальной "Селёдки под шубой"

Главное правило — сочетание вкусов: хорошо сочетающиеся ингредиенты должны располагаться рядом. Именно поэтому нижним слоем стоит сделать свёклу, а на неё положить репчатый лук. Этот тандем придаёт салату свежесть и лёгкость.

На лук выкладывают селёдку, поскольку её вкус прекрасно дополняет острый овощ. Следующим слоем идёт картофель, который "дружит" с селёдкой. Чтобы добиться идеального вкуса, салат следует выкладывать в следующем порядке:

  • свёкла,
  • репчатый лук,
  • селёдка,
  • картофель,
  • варёное яйцо,
  • морковь,
  • свёкла.

Не забывайте о тонких слоях майонеза между ингредиентами, чтобы подчеркнуть вкус, но старайтесь не переборщить с соусом.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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