Секрет идеальной селёдки под шубой — в каком порядке выкладывать ингредиенты

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат "Селёдка под шубой" — популярное блюдо, но не все знают о правильном порядке выкладывания слоёв. Многие кулинары-любители считают, что ингредиенты можно класть в произвольном порядке, но такой подход лишает салат яркого вкуса и гармонии.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, CC BY-SA 4.0

Секреты идеальной "Селёдки под шубой"

Главное правило — сочетание вкусов: хорошо сочетающиеся ингредиенты должны располагаться рядом. Именно поэтому нижним слоем стоит сделать свёклу, а на неё положить репчатый лук. Этот тандем придаёт салату свежесть и лёгкость.

На лук выкладывают селёдку, поскольку её вкус прекрасно дополняет острый овощ. Следующим слоем идёт картофель, который "дружит" с селёдкой. Чтобы добиться идеального вкуса, салат следует выкладывать в следующем порядке:

свёкла,

репчатый лук,

селёдка,

картофель,

варёное яйцо,

морковь,

свёкла.

Не забывайте о тонких слоях майонеза между ингредиентами, чтобы подчеркнуть вкус, но старайтесь не переборщить с соусом.

Уточнения

"Сельдь под шубой" ("селёдка под шубой", "шуба", "сельдь под одеялом") — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

