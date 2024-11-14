Как испечь сливовый пирог без лишних хлопот — лёгкий и проверенный рецепт

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что выпечка — это сложно, и часто отказываются от попыток, разочаровавшись после неудач. Но этот простой рецепт сливового пирога сможет развеять все сомнения и подарит вам идеальный результат.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г

сахар — 125 г

яйца — 2 шт.

мука — 190 г

разрыхлитель — 1 ч. л.

молоко — 30 мл

слива — 200 г

щепотка корицы

Как готовить:

Взбейте сливочное масло с 100 граммами сахара до получения пышной массы, затем добавьте яйца и продолжайте взбивать. Просейте муку и разрыхлитель, добавьте их в масляную смесь, затем влейте молоко комнатной температуры и аккуратно вымешивайте тесто на малых оборотах миксера или вручную. Подготовьте форму для выпечки: смажьте её маслом и слегка припорошите мукой. Выложите тонко нарезанные сливы на дно формы. Смешайте корицу с оставшимся сахаром (1 столовая ложка) и посыпьте этой смесью сливовую начинку. Залейте начинку тестом. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 40-45 минут до готовности.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

