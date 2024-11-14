Как испечь сливовый пирог без лишних хлопот — лёгкий и проверенный рецепт

Многие считают, что выпечка — это сложно, и часто отказываются от попыток, разочаровавшись после неудач. Но этот простой рецепт сливового пирога сможет развеять все сомнения и подарит вам идеальный результат.
Ингредиенты:
Как готовить:
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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