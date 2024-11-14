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Как испечь сливовый пирог без лишних хлопот — лёгкий и проверенный рецепт

1:18
Еда

Многие считают, что выпечка — это сложно, и часто отказываются от попыток, разочаровавшись после неудач. Но этот простой рецепт сливового пирога сможет развеять все сомнения и подарит вам идеальный результат.

Как испечь сливовый пирог без лишних хлопот — лёгкий и проверенный рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • сливочное масло — 100 г
  • сахар — 125 г
  • яйца — 2 шт.
  • мука — 190 г
  • разрыхлитель — 1 ч. л.
  • молоко — 30 мл
  • слива — 200 г
  • щепотка корицы

Как готовить:

  1. Взбейте сливочное масло с 100 граммами сахара до получения пышной массы, затем добавьте яйца и продолжайте взбивать.
  2. Просейте муку и разрыхлитель, добавьте их в масляную смесь, затем влейте молоко комнатной температуры и аккуратно вымешивайте тесто на малых оборотах миксера или вручную.
  3. Подготовьте форму для выпечки: смажьте её маслом и слегка припорошите мукой. Выложите тонко нарезанные сливы на дно формы.
  4. Смешайте корицу с оставшимся сахаром (1 столовая ложка) и посыпьте этой смесью сливовую начинку.
  5. Залейте начинку тестом. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте пирог 40-45 минут до готовности.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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