Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить

Если вы ищете альтернативу вкусному и полезному овсяному печенью, попробуйте приготовить кокосовое печенье. Его можно сделать из готовой кокосовой стружки или приготовить её самостоятельно.
Ингредиенты:
Как готовить:
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
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