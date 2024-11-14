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Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить

1:03
Еда

Если вы ищете альтернативу вкусному и полезному овсяному печенью, попробуйте приготовить кокосовое печенье. Его можно сделать из готовой кокосовой стружки или приготовить её самостоятельно.

Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • кокосовая стружка — 40 г
  • мука — 350 г
  • яйцо — 1 шт.
  • сахарная пудра — 3 ст. л.
  • сливочное масло — 100 г
  • ваниль и соль по вкусу
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Как готовить:

  1. В глубокой миске взбейте яйцо с сахарной пудрой, солью и ванилином.
  2. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте размягчённое сливочное масло и тщательно перемешайте, затем добавьте эту смесь в яичную массу.
  3. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте тесто, накройте его пленкой и оставьте в холодильнике на 20 минут.
  4. Сформируйте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C около 12-15 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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