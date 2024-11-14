Рецепт вкуснейшего печенья, которое очень просто готовить

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы ищете альтернативу вкусному и полезному овсяному печенью, попробуйте приготовить кокосовое печенье. Его можно сделать из готовой кокосовой стружки или приготовить её самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Anna M Johansson (SLU), CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

кокосовая стружка — 40 г

мука — 350 г

яйцо — 1 шт.

сахарная пудра — 3 ст. л.

сливочное масло — 100 г

ваниль и соль по вкусу

разрыхлитель — 1 ч. л.

Как готовить:

В глубокой миске взбейте яйцо с сахарной пудрой, солью и ванилином. Смешайте муку с разрыхлителем, добавьте размягчённое сливочное масло и тщательно перемешайте, затем добавьте эту смесь в яичную массу. Добавьте кокосовую стружку, перемешайте тесто, накройте его пленкой и оставьте в холодильнике на 20 минут. Сформируйте печенье, выложите на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C около 12-15 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

