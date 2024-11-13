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Как приготовить борщ насыщенного красного цвета

0:51
Еда

Многим кулинарам-любителям не удаётся добиться по-настоящему красного цвета борща — суп выходит бледным, и это лишает блюдо аппетитности. Как сделать так, чтобы борщ получился ярким и насыщенным?

Как приготовить борщ насыщенного красного цвета
Фото: flickr by Лиз Уэст, CC BY 2.0

Секретный ингредиент для красного борща

Чтобы борщ приобрёл насыщенный красный цвет, добавьте в зажарку из свёклы, моркови и лука нарезанные свежие помидоры и чайную ложку лимонного сока. Если под рукой нет свежего лимона, можно использовать консервированные помидоры или пару столовых ложек томатной пасты.

Кислота в этих ингредиентах помогает свёкле сохранить яркий цвет, и ваш борщ получится аппетитным и насыщенным. Этот трюк позволяет добиться красного оттенка, делая суп ещё более привлекательным на вид и вкус.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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