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Секрет идеальных оладий: правильное время для добавления соды

1:01
Еда

Не удаётся приготовить действительно воздушные оладьи? Возможно, причина кроется в том, что сода добавляется не в тот момент.

Секрет идеальных оладий: правильное время для добавления соды
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Гидрокарбонат натрия должен попасть в жидкое тесто в определённое время, чтобы создать пышную текстуру. Однако многие кулинары-любители допускают ошибку, добавляя соду слишком рано.

Когда правильно добавлять соду при приготовлении оладий

Многие хозяйки добавляют соду прямо в кефир, но это ошибка, которая лишает оладьи воздушности. Если сода добавляется в кефир, пузырьки образуются сразу, но они лопаются ещё до того, как тесто будет выложено на сковороду. В результате оладьи получаются плоскими и жёсткими.

Чтобы добиться пышной текстуры, соду следует добавлять в уже почти готовое тесто, где есть кефир, яйца и мука. Этот метод гарантирует нежные и пышные оладьи, которые приятно удивят вас своим вкусом.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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