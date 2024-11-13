Секрет идеальных оладий: правильное время для добавления соды

Не удаётся приготовить действительно воздушные оладьи? Возможно, причина кроется в том, что сода добавляется не в тот момент.
Гидрокарбонат натрия должен попасть в жидкое тесто в определённое время, чтобы создать пышную текстуру. Однако многие кулинары-любители допускают ошибку, добавляя соду слишком рано.
Когда правильно добавлять соду при приготовлении оладий
Многие хозяйки добавляют соду прямо в кефир, но это ошибка, которая лишает оладьи воздушности. Если сода добавляется в кефир, пузырьки образуются сразу, но они лопаются ещё до того, как тесто будет выложено на сковороду. В результате оладьи получаются плоскими и жёсткими.
Чтобы добиться пышной текстуры, соду следует добавлять в уже почти готовое тесто, где есть кефир, яйца и мука. Этот метод гарантирует нежные и пышные оладьи, которые приятно удивят вас своим вкусом.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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