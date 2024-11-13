Настоящий рецепт макарон с сыром по-американски: что делает его особенным

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Сварить макароны и посыпать их тертым сыром — простой способ получить сытный ужин. Но если вы хотите попробовать настоящий американский "мак энд чиз", приготовленный по классическому рецепту, стоит уделить немного больше времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Zahir, CC BY-SA 4.0

Американская версия макарон с сыром — это блюдо с насыщенным сырным соусом, приготовленным с молоком, мукой и щепоткой мускатного ореха.

Как приготовить макароны с сыром по-американски

Для нескольких порций "мак энд чиз" возьмите 300 граммов макарон и сварите их. Пока макароны готовятся, натрите два вида сыра: твёрдый (200 граммов) и моцареллу (100 граммов).

Разогрейте маленькую кастрюлю на плите, добавьте 45 граммов сливочного масла и дождитесь, пока оно растает. Затем, постоянно помешивая, всыпьте 45 граммов муки, готовьте смесь на слабом огне около двух минут.

Добавьте 400 мл молока и продолжайте помешивать, пока соус не начнёт загустевать и пузыриться. Введите щепотку мускатного ореха и добавьте 100 граммов твёрдого сыра и 100 граммов моцареллы, помешивая до полного растворения сыра.

Готовым соусом полейте макароны, выложенные в форму для запекания, посыпьте оставшимся твёрдым сыром и отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте 20 минут до золотистой корочки.

На выходе вы получите насыщенные сливочно-сырные макароны, которые точно понравятся всей семье.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni ) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.