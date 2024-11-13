Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему каменщики не доделали самый большой обелиск Древнего Египта
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Настоящий рецепт макарон с сыром по-американски: что делает его особенным
Почему компания SPP из Словакии подписала контракт на закупку газа у Азербайджана
В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском
Формируется список туроператоров для безвизовых поездок в Китай
Как ухаживать за сиренью и какие сорта выбрать для идеального цветника
Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше
Как зонировать кухню и жилую зону в квартире-студии: 4 главных правила

Как сделать песочное тесто рассыпчатым

Еда

Любители домашней выпечки часто пробуют различные рецепты теста, что иногда приводит к неожиданным результатам. Выпечка каждый раз получается разной: мягкой и рассыпчатой или, наоборот, твёрдой, как камень.

Как сделать песочное тесто рассыпчатым
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причина нестабильности может скрываться в различных факторах, таких как температура ингредиентов, время выпекания, качество муки и прочие детали. Однако есть способ добиться стабильного качества.

Секрет рассыпчатого песочного теста

Если вас не устраивает непредсказуемость результата, попробуйте добавить в тесто холодную воду или несколько кубиков льда (растаявших только что). Холодная жидкость помогает избежать образования клейковины, которая может сделать печенье чересчур жёстким.

Также важно, чтобы масло для теста было очень холодным — твёрдым, как камень. Некоторые хозяйки даже охлаждают в морозилке миски, ножи и разделочные доски, чтобы минимизировать контакт теста с теплом и сохранить его текстуру рассыпчатой.

Уточнения

Песо́чное те́сто (фр. бризе) — плотное тесто, которое обычно замешивают из муки, сахара, сливочного масла или маргарина без использования разрыхлителя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку"
Экономика и бизнес
В Швейцарии удивились планам России по гражданскому "сверхзвуку" Аудио 
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Авто
Как часто нужно заводить машину во время вынужденного простоя
Популярное
Антирейтинг автомобилей по коррозийной устойчивости

Уже после первой зимы некоторые автомобили начинают ржаветь, даже при самом тщательном уходе.

Какие авто ржавеют быстрее всех
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Почему можно получить штраф за телефон, даже не держа его в руках
Удивительные факты о первых цивилизациях, которые изменят представление о древнем мире
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев Конференция по климату в Баку: Алиев пригрозил Европе ограничить поставки газа Любовь Степушова
Как не заснуть за рулём: эффективные приёмы для водителей
Почему чернеют листья у спатифиллума и как это исправить
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Последние материалы
В США высказались об использовании Россией Су-35 под Курском
Формируется список туроператоров для безвизовых поездок в Китай
Как сделать песочное тесто рассыпчатым
Как зонировать кухню и жилую зону в квартире-студии: 4 главных правила
Как ухаживать за сиренью и какие сорта выбрать для идеального цветника
Что делать, чтобы окрашивание бровей держалось дольше
США, Канада и Финляндия собрались догнать Россию в Арктике
Эти кардиоупражнения помогут быстро прийти в хорошую форму
Адвокат объяснил, спасёт ли Елену Блиновскую официальное банкротство
Инсульт после визита к стоматологу. Уникальный случай или...
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.