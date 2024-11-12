Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть готовый фарш из индейки, это отличная возможность приготовить вкусный и питательный обед для всей семьи. Такие котлеты получатся лёгкими, ароматными и прекрасно дополнят любой гарнир.

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты

На 500 г фарша потребуется:

чеснок — 3 зубчика,

лук — 1 шт.,

яйцо — 1 шт.,

батон — 4 ломтика,

молоко или вода — 150 мл,

соль и перец по вкусу.

Как приготовить котлеты

Сначала удалите корочки с ломтиков батона. Замочите хлеб в молоке или воде на 10 минут, после чего слегка отожмите. Лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и прогрейте смесь ещё минуту. Взбейте яйцо с солью и перцем, добавьте его к фаршу вместе с остальными ингредиентами. Хорошо перемешайте и слегка отбейте смесь, после чего отправьте в холодильник на 15 минут. Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или панировочных сухарях и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

