Нежные котлеты из индейки: простой рецепт для идеального обеда
1:12
Если у вас есть готовый фарш из индейки, это отличная возможность приготовить вкусный и питательный обед для всей семьи. Такие котлеты получатся лёгкими, ароматными и прекрасно дополнят любой гарнир.
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты
На 500 г фарша потребуется:
- чеснок — 3 зубчика,
- лук — 1 шт.,
- яйцо — 1 шт.,
- батон — 4 ломтика,
- молоко или вода — 150 мл,
- соль и перец по вкусу.
Как приготовить котлеты
- Сначала удалите корочки с ломтиков батона. Замочите хлеб в молоке или воде на 10 минут, после чего слегка отожмите.
- Лук обжарьте на растительном масле до золотистого цвета, затем добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и прогрейте смесь ещё минуту.
- Взбейте яйцо с солью и перцем, добавьте его к фаршу вместе с остальными ингредиентами.
- Хорошо перемешайте и слегка отбейте смесь, после чего отправьте в холодильник на 15 минут.
- Сформируйте котлеты, обваляйте их в муке или панировочных сухарях и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.