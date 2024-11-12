Как замочить картошку для идеальной жарки: секрет хрустящей корочки

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хотят приготовить идеальную жареную картошку, но часто результат разочаровывает. Вместо хрустящих кусочков получается мягкая масса без аппетитной корочки. Как добиться идеального сочетания — чтобы картофель был хрустящим снаружи и мягким внутри?

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Основная проблема кроется в крахмале. Этот компонент делает картофель липким, и вместо того чтобы обжариться по отдельности, кусочки "сцепляются" между собой, превращаясь в кашеобразную массу. Чтобы избежать этого, необходимо заранее подготовить картофель.

Первый шаг — положить нарезанные картофельные кусочки в холодную воду. Выдержите их в воде около 30 минут, что поможет уменьшить количество крахмала. Затем тщательно обсушите картофель бумажными салфетками, чтобы избавиться от лишней влаги. Это важно: сухие кусочки лучше поджариваются, образуя хрустящую корочку.

Теперь можно отправлять картофель на горячую сковороду. Чтобы добиться идеального результата, поддерживайте высокую температуру и не убавляйте огонь — это поможет сохранить хрустящую корочку и мягкость внутри.

Уточнения

Жареный картофель — гарнир ко вторым блюдам или самостоятельное блюдо.

