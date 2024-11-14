Какие салаты хранятся месяцами в морозилке без потери вкуса

Технолог Елена Ершова рассказала, какие салаты можно замораживать для продления их срока годности. Специалист отметила, что не все блюда хорошо переносят заморозку.
При температуре +2-6°C в холодильнике салаты из свежих или вареных овощей, фруктов, мяса и копченостей хранятся не дольше 18 часов, а с заправкой — не более 12 часов. Салаты с яйцами и консервированными овощами пригодны для употребления только 6 часов.
Тем не менее, некоторые салаты можно хранить в морозилке несколько месяцев без потери вкусовых качеств. К ним относятся блюда с капустой, с добавлением масла и греческий салат. Холод не нарушает их текстуру и вкус.
А вот салаты с майонезной, йогуртовой или сметанной заправкой Ершова не рекомендует замораживать, так как при размораживании они теряют свою текстуру и вкус. Блюда с соусами не рассчитаны на длительное хранение — они начинают портиться через полчаса при комнатной температуре.
"Майонезные заправки и различные соусы в целом значительно сокращают срок хранения блюд", — подчеркнула технолог.
Сала́т — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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