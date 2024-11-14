Какие салаты хранятся месяцами в морозилке без потери вкуса

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Технолог Елена Ершова рассказала, какие салаты можно замораживать для продления их срока годности. Специалист отметила, что не все блюда хорошо переносят заморозку.

Фото: flickr. com by Oleg Sidorenko, CC BY 2.0

При температуре +2-6°C в холодильнике салаты из свежих или вареных овощей, фруктов, мяса и копченостей хранятся не дольше 18 часов, а с заправкой — не более 12 часов. Салаты с яйцами и консервированными овощами пригодны для употребления только 6 часов.

Тем не менее, некоторые салаты можно хранить в морозилке несколько месяцев без потери вкусовых качеств. К ним относятся блюда с капустой, с добавлением масла и греческий салат. Холод не нарушает их текстуру и вкус.

А вот салаты с майонезной, йогуртовой или сметанной заправкой Ершова не рекомендует замораживать, так как при размораживании они теряют свою текстуру и вкус. Блюда с соусами не рассчитаны на длительное хранение — они начинают портиться через полчаса при комнатной температуре.

"Майонезные заправки и различные соусы в целом значительно сокращают срок хранения блюд", — подчеркнула технолог.

Уточнения

Сала́т — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

