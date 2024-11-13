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Мясо не будет раньше времени портиться, если хранить его так

1:15
Еда

Как правильно хранить мясо

Самое безопасное для вашего здоровья — готовить мясо сразу после его покупки. Тем не менее это не всегда возможно.

Мясо не будет раньше времени портиться, если хранить его так
Фото: freepik.com by bublikhaus, PDM

Если у вас осталось сырое мясо после приготовления, то лучше убрать его в холодильник. Храните мясо в холодильнике при температуре от нуля до пяти градусов по Цельсию.

Для хранения любого вида мяса в холодильнике обязательно используйте отдельный пищевой контейнер или неметаллический контейнер с крышкой. Важно хранить в контейнере только мясо, не использовать его для других продуктов питания. Вместо крышки можно накрыть блюдо пищевой пленкой.

Хранить курицу в сыром виде можно не более 2 суток. Красное сырое мясо, такое как говядина или свинина, должно храниться в холодильнике до 5 дней. Срок годности зависит от температуры холодильника.

Открытые мясные консервы лучше переложить из банки в стеклянную или пластиковую емкость с крышкой. Таким образом, вы избежите распространения мясного запаха по всему холодильнику.

Мясо также можно заморозить и хранить в морозильной камере, это увеличит срок хранения продукта.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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