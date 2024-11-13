Почему пармезан полезен при анемии и чем он ещё хорош

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Пармезан — один из самых изысканных сыров, известный не только ярким вкусом, но и полезным составом. В этом сыре содержатся витамины группы B и D, а также множество минералов, включая фосфор и магний, отметили в Роскачестве.

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Среди других преимуществ пармезана — высокое содержание белка и триптофана, поэтому он особенно полезен для людей с железодефицитной анемией. Однако пармезан имеет высокую калорийность и много жиров, поэтому употреблять его стоит в умеренных количествах.

Эксперты рекомендуют оптимальную порцию — 30-40 граммов, например, на перекус с порцией свежих овощей или фруктов.

Кроме того, пармезан хорошо сочетается с овощными салатами, фруктами и является одним из самых вкусных ингредиентов для пиццы, пасты и ризотто.

Уточнения

Пармеза́н — итальянский твёрдый сыр из коровьего молока, созревающий не менее года. Один из старейших и наиболее известных сортов сыра, прозванный «королём сыров»; прототип большинства остальных твёрдых сыров. Текстура ломкая, срез неровный, при нарезании сыр крошится, обладает пикантным послевкусием.



