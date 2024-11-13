Как на самом деле ускорить метаболизм: советы диетолога

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Совет "ешьте часто, но небольшими порциями" для ускорения метаболизма слышали многие, кто пытался сбросить лишний вес. Однако частота приёмов пищи не влияет на скорость обмена веществ, утверждает диетолог Кирби Соренсон. На самом деле, "разогнать" метаболизм помогут качественный сон, силовые тренировки и перерывы в соблюдении дефицита калорий.

Фото: unsplash.com by Brooke Lark brookelark, PDM

Соренсон развеял и другие популярные мифы о похудении. Например, многие ошибочно считают, что яблочный уксус помогает ускорить процесс снижения веса, но это заблуждение.

Также эксперт отметил, что батат не полезнее других видов картофеля, суши нельзя назвать сбалансированным питанием, углеводы и хлеб не способствуют набору веса, перекусы не мешают худеть, а полезные продукты вовсе не обязаны быть дорогими. Соренсон также подчеркнул, что стремление к стройности не должно приводить к отказу от жиров и фруктов.

"Многие исключают фрукты из-за высокого содержания сахара, но это неправильно. Фрукты — это источник необходимых витаминов, минералов и клетчатки. Натуральный сахар, содержащийся во фруктах, — это здоровый источник энергии, который сильно отличается от сахара в конфетах и сладостях", — добавил диетолог.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.



