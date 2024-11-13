Приготовьте искусственную красную икру из натуральных ингредиентов. От настоящей не отличите

Если вы хотите сэкономить в период новогодних праздников, то самое время приготовить в домашних условиях красную икру. Она станет главным украшением любого застолья: ее можно будет использовать для приготовления салатов, бутербродов и различных закусок.
Вам нужно подготовить полторы столовые ложки кетчупа, стакан чистой воды, половину столовой ложки лимонного сока, полторы чайной ложки агар-агара, половину стакана подсолнечного масла, соль, зелень и приправы.
Положите в морозилку растительное масло примерно за час до приготовления икры. Возьмите кастрюлю и налейте в нее воду, добавьте кетчуп, агар-агар, лимонный сок, ваши любимые специи, соль по вкусу и тщательно перемешайте.
Огонь должен быть средним. Доведите смесь до кипения и через 7 секунд уберите с плиты. Маску перелейте в миску, дайте ей остыть, помешайте. Смесь наберите в одноразовый шприц без иголки и капайте в стакан с холодным маслом. Жидкость будет превращаться в маленькие икринки, которые будут оседать на дно. Потом процедите их при помощи сита.
Икра — пищевой продукт, приготовленный из икры рыб или других водных животных.
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