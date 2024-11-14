Ошибка при приготовлении курицы: как не испортить текстуру блюда

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная курица — универсальное блюдо, которое можно сочетать с любым гарниром. Обычно её готовят с овощами, что делает блюдо вкусным и сочным, но многие допускают одну и ту же ошибку. Эксперты объяснили, как избежать этой ошибки.

Фото: goya.com by Xochilt Martinez, CC BY-SA 4.0

Большинство хозяек обжаривают курицу и овощи одновременно, выкладывая их на один противень или в одну сковороду. Однако это может испортить блюдо, превращая его в "мутную кашу". Одновременная обжарка ухудшает текстуру и вкус: курица становится "вязкой", а овощи "размоченными" из-за соков, которые выделяются из мяса.

Кулинарные эксперты советуют сначала обжарить курицу с приправами, затем убрать её и жарить на той же сковороде овощи. Перед подачей следует вернуть курицу к овощам и перемешать — так блюдо сохранит правильные текстуру и вкус.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Наталья Сычева отметила, что самой вредной частью курицы является кожура, содержащая максимальное количество насыщенных жиров. Она рекомендует снимать кожицу перед готовкой.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

