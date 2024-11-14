Как использовать запасы тыквы: рецепт вкусной и полезной запеканки

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезон тыквы завершился, и у многих дома остались её яркие плоды. Тыква отлично хранится, но нет смысла забывать о ней на месяцы — можно приготовить вкусную и полезную запеканку.

Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, CC BY 3.0

Для этого вам понадобятся: тыква, свежие дрожжи, кукурузный крахмал, куриные яйца, заменитель сахара, овсяные отруби и оливковое масло.

Начните с измельчения тыквы на мелкой тёрке или в блендере, но не доводите её до состояния пюре. Затем приготовьте опару: разведите дрожжи и кукурузный крахмал в тёплой воде и оставьте смесь в тёплом месте на час.

В отдельной миске взбейте яйца с заменителем сахара, добавьте оливковое масло и овсяные отруби. Соедините эту смесь с тыквой и опарой, оставьте заготовку ещё на 45 минут, а затем выпекайте при 180°C.

Пропорции ингредиентов на килограмм тыквы: три яйца, три столовые ложки овсяных отрубей, две чайные ложки заменителя сахара, столовая ложка оливкового масла. Для опары понадобится ¼ стакана воды, столовая ложка кукурузного крахмала и 25 г свежих дрожжей.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

