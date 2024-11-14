Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизненный цикл авто под контролем: РОАД обратилась к Минпромторгу
Переворот полюсов и что это значит для нашей планеты сегодня
Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник
Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности
Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП
Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД
Автомобили, готовые к зимним испытаниям
Как укрепить иммунитет ребёнка в осенне-зимний период
Простой способ приготовить креветки с ресторанным вкусом

Как использовать запасы тыквы: рецепт вкусной и полезной запеканки

1:16
Еда

Сезон тыквы завершился, и у многих дома остались её яркие плоды. Тыква отлично хранится, но нет смысла забывать о ней на месяцы — можно приготовить вкусную и полезную запеканку.

Как использовать запасы тыквы: рецепт вкусной и полезной запеканки
Фото: commons.wikimedia.org by DocteurCosmos, CC BY 3.0

Для этого вам понадобятся: тыква, свежие дрожжи, кукурузный крахмал, куриные яйца, заменитель сахара, овсяные отруби и оливковое масло.

Начните с измельчения тыквы на мелкой тёрке или в блендере, но не доводите её до состояния пюре. Затем приготовьте опару: разведите дрожжи и кукурузный крахмал в тёплой воде и оставьте смесь в тёплом месте на час.

В отдельной миске взбейте яйца с заменителем сахара, добавьте оливковое масло и овсяные отруби. Соедините эту смесь с тыквой и опарой, оставьте заготовку ещё на 45 минут, а затем выпекайте при 180°C.

Пропорции ингредиентов на килограмм тыквы: три яйца, три столовые ложки овсяных отрубей, две чайные ложки заменителя сахара, столовая ложка оливкового масла. Для опары понадобится &frac14 стакана воды, столовая ложка кукурузного крахмала и 25 г свежих дрожжей.

Уточнения

Реце́пт — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться, способ применения. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем Аудио 
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Садоводство, цветоводство
Грибы в саду: признак плодородия или проблема Аудио 
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты
Садоводство, цветоводство
Как правильно готовить брокколи для максимальной пользы и красоты Аудио 
Популярное
Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы

Узнайте о распространенных ошибках при мытье головы, которые могут повредить локоны. Мы расскажем, как правильно выбрать температуру воды, наносить шампунь, использовать кондиционер и ухаживать за волосами после мытья.

Типичные ошибки при мытье головы, из-за которых страдают ваши волосы
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Грибы в саду: признак плодородия или проблема
Как избавиться от проволочника: проверенные методы борьбы с вредителем
Защитить картофель от колорадского жука можно этим простым методом
Сводка с фронта: ВС РФ парадным строем ворвались в Купянс, Киев запретил мобилизовывать силовиков, Дмитрий Плотников Птичьи перья сделают более безопасными наши полёты Игорь Буккер Дипломат, литератор и музыкант Грибоедов — смерть на чужбине, ненапечатанная пьеса и пробитая на дуэли рука Сергей Лебедев
Названы автомобили, которые нельзя заправлять до полного бака
Неочевидные методы увеличения урожайности сливы
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Россия столкнулась с беспрецедентным ростом контрабанды золота
Последние материалы
Ваш стильный силуэт — как подчеркнуть элегантность фигуры прямоугольник
Китайская Пандора: невероятные горы Чжанцзяцзе в реальности
Индия может обогнать Японию в рейтинге ВВП
Риэлтор рассказал, какая судьба ждёт Рижский вокзал, который продаёт РЖД
Как укрепить иммунитет ребёнка в осенне-зимний период
Автомобили, готовые к зимним испытаниям
Простой способ приготовить креветки с ресторанным вкусом
Могут ли сны раскрыть ваши скрытые желания
Упражнение ножницы прокачает ваш пресс, бёдра и ягодицы
Как домашние животные могут продлить вашу жизнь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.