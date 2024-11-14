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Как сбалансировать вкус пересоленного салата: простые решения

1:16
Еда

Обидно, когда в последний момент оказывается, что салат пересолен. Но выбрасывать блюдо не обязательно — есть способы быстро исправить ситуацию.

Как сбалансировать вкус пересоленного салата: простые решения
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Разные типы салатов требуют различных подходов к "реанимации", напоминают эксперты. Например, если в салате есть крахмалистые продукты (рис, картофель, свекла или морковь), добавьте их еще немного — они отлично впитывают лишнюю соль.

Для салатов с отварными овощами, мясом или рыбой можно использовать сметану вместо майонеза. Её нейтральный вкус помогает сбалансировать соленость. Подойдут и любые жирные продукты без добавленной соли: авокадо, сливочный соус, творожный сыр или яйца.

Салат из свежих овощей с заправкой на масле можно буквально промыть под водой — вкус останется прежним. Еще один способ — увеличить количество свежих огурцов, помидоров или зелени: соли в таком салате станет меньше на общий объем.

Если рецепт допускает, добавьте лимонный сок или винный уксус, но этот способ следует использовать осторожно, так как кислота может значительно изменить вкус блюда.

Уточнения

Лимо́нный сок является главной составной частью лимонада — кисловатого, подслащённого сахаром напитка, который благодаря своему освежающему действию имеет широкое применение. Часто, особенно при приготовлении лимонада заводским путём, лимонный сок заменяется лимонной кислотой.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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