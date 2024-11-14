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Полезные альтернативы картофелю: советы эндокринолога

1:38
Еда

Картофель — не тот овощ, который стоит употреблять ежедневно. Чем его заменить, чтобы блюда оставались вкусными, а здоровье и фигура не страдали?

Полезные альтернативы картофелю: советы эндокринолога
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В 100 г картофеля содержится около 80 ккал, но основная проблема — в большом содержании крахмала и медленных углеводов, из-за которых ежедневное употребление картофеля нежелательно. Эндокринолог Анна Кузнецова посоветовала заменять картофель на батат, топинамбур, фасоль, сельдерей или репу.

Батат, несмотря на высокую калорийность, содержит больше кальция, магния, витаминов А и В6. Он подойдет детям, подросткам и активным взрослым, но не рекомендуется диабетикам. Топинамбур богат железом, натрием, селеном и другими полезными веществами и считается природным пробиотиком, что делает его безопасным для худеющих и тех, у кого есть проблемы с ЖКТ.

Фасоль — ещё одна отличная замена картофелю. Её можно добавлять в салаты, винегреты, супы и даже начинки для выпечки. Она богата белком и клетчаткой.

Корень сельдерея содержит эфирные и жирные масла, витамины С, Е, К, А и является низкокрахмалистой альтернативой картофелю. По словам врача, сельдерей можно использовать вместо картофеля в большинстве блюд. Также стоит чаще есть репу, богатую витаминами А, С, В9 и РР, которые укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение, как и сельдерей.

Уточнения

Бата́т — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями «кумара» и «сладкий картофель». Ценная пищевая и кормовая культура. Название «батат» заимствовано из языка таино. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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