Как правильно есть холодец: советы врача-диетолога

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодец — вкусное и сытное блюдо, часто украшающее праздничный стол, но его можно включить и в повседневный рацион, считает врач-диетолог Марият Мухина.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, CC BY-SA 3.0

Известно, что холодец благотворно влияет на здоровье суставов, связок и кожи, так как при длительной варке мяса из него выделяется коллаген. Но польза этого блюда не ограничивается лишь этим: холодец также укрепляет иммунитет и нормализует пищеварение.

Овощи и специи, добавляемые в холодец, такие как чеснок, зелень, перец и лук, способствуют укреплению иммунной системы. А желатин в бульоне улучшает пищеварение и укрепляет слизистую желудка и кишечника.

Кроме того, холодец — питательное и сытное блюдо, которое быстро насыщает, помогая контролировать аппетит за праздничным столом, отмечает Мухина.

Специалист советует употреблять холодец несколько раз в неделю. Это принесёт пользу организму, если соблюдать порцию — не более 150 г за раз — и сочетать блюдо с другими полезными продуктами.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток). Характеризуется изменением функциональной активности преимущественно иммуноцитов с целью поддержания антигенного гомеостаза внутренней среды.



