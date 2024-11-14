Самый эффективный способ очистки граната: нож, ложка или вода

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует несколько способов очистить гранат, используя нож, ложку, полиэтиленовый пакет, воду или специальные приспособления. Но какой из этих методов наиболее эффективен?

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Специалисты считают, что самый быстрый способ — чистка ножом. Однако успех этого метода зависит от состояния плода. Если кожура граната слишком сухая, рекомендуется сначала размягчить её в воде, чтобы сделать аккуратные надрезы. В противном случае очистить гранат будет сложнее.

При выборе гранатов старайтесь покупать спелые плоды — из них легче извлечь зерна, почти без усилий. Спелые семена отделяются от плода буквально сами по себе, отмечают эксперты.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, что гранаты полезны при заболеваниях полости рта, эндокринных и ревматических патологиях. Эти плоды обладают антиканцерогенными и антимикробными свойствами, а содержащиеся в них антиоксиданты улучшают состояние кожи.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.



