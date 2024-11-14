Самый эффективный способ очистки граната: нож, ложка или вода

Существует несколько способов очистить гранат, используя нож, ложку, полиэтиленовый пакет, воду или специальные приспособления. Но какой из этих методов наиболее эффективен?
Специалисты считают, что самый быстрый способ — чистка ножом. Однако успех этого метода зависит от состояния плода. Если кожура граната слишком сухая, рекомендуется сначала размягчить её в воде, чтобы сделать аккуратные надрезы. В противном случае очистить гранат будет сложнее.
При выборе гранатов старайтесь покупать спелые плоды — из них легче извлечь зерна, почти без усилий. Спелые семена отделяются от плода буквально сами по себе, отмечают эксперты.
Ранее врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, что гранаты полезны при заболеваниях полости рта, эндокринных и ревматических патологиях. Эти плоды обладают антиканцерогенными и антимикробными свойствами, а содержащиеся в них антиоксиданты улучшают состояние кожи.
А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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