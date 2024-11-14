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Самый эффективный способ очистки граната: нож, ложка или вода

1:07
Еда

Существует несколько способов очистить гранат, используя нож, ложку, полиэтиленовый пакет, воду или специальные приспособления. Но какой из этих методов наиболее эффективен?

Самый эффективный способ очистки граната: нож, ложка или вода
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Специалисты считают, что самый быстрый способ — чистка ножом. Однако успех этого метода зависит от состояния плода. Если кожура граната слишком сухая, рекомендуется сначала размягчить её в воде, чтобы сделать аккуратные надрезы. В противном случае очистить гранат будет сложнее.

При выборе гранатов старайтесь покупать спелые плоды — из них легче извлечь зерна, почти без усилий. Спелые семена отделяются от плода буквально сами по себе, отмечают эксперты.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала, что гранаты полезны при заболеваниях полости рта, эндокринных и ревматических патологиях. Эти плоды обладают антиканцерогенными и антимикробными свойствами, а содержащиеся в них антиоксиданты улучшают состояние кожи.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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